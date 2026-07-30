Tisza-kormány: bejelentették Paks leállását, extrém napok várnak Magyarországra

Kapitány István energiaügyi miniszter is megerősítette Magyar Péter tájékoztatásának részleteit:

a Paksi Atomerőmű 42 éves történetében először teljesen leállhat a Duna rekordalacsony vízállása miatt. A miniszter közölte, hogy a folyó szintje Paksnál mínusz 121 centiméterre süllyedt, és az előrejelzések szerint tovább csökken, így az atomerőmű leállásával 2000 megawattnyi kapacitás eshet ki.

Kapitány szintén kiemelte, hogy a helyzetet súlyosbítja, hogy műszaki hiba miatt a Dunamenti Erőmű is leállt. A várhatóan így 2400 megawattal csökkenő hazai termelés mellett a hőség miatt a csúcsidőszakban az átlagos nyári esti 6000 megawatthoz képest 20 százalékkal magasabb fogyasztásra számítanak. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a paksi leállás nem jelent veszélyhelyzetet, minden lépés előre kidolgozott rend szerint, a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.

Kapitány István Magyar Péterrel a Dunamenti Erőműhöz indul, hogy a helyszínen tájékozódjanak a hibaelhárításról és a visszakapcsolás várható időpontjáról.

A kieső termelés pótlására mozgósítják a hazai erőművi tartalékokat, és biztosítják a szükséges áramimportot.

A MAVIR emellett több tucat nagyfogyasztót – köztük akkumulátor- és autógyárakat, cementgyárakat, valamint vegyi üzemeket – szólít fel fogyasztásuk önkéntes korlátozására a kritikus időszakban. A kormány közben olyan jogszabályokat is előkészít, amelyek

szükség esetén lehetővé teszik egyes nagyfogyasztók ütemezett és ideiglenes korlátozását, miközben a kormányzati épületek energiafelhasználását is csökkentik.