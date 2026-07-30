Tisza-kormány: hamarosan leáll Paks, extrém napok várnak Magyarországra

Hosszú idő után ismét miniszterelnöki szintű egyeztetést tartott Magyarország és Bajorország. A tárgyalások fókuszában a kétoldalú tudományos, technológiai és innovációs kapcsolatok szorosabbra fűzése állt, a megbeszélés részleteiről pedig Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A Magyar Péter miniszterelnök által vezetett delegáció tagjaként a tárcavezető Markus Söder bajor miniszterelnökkel tárgyalt a jövőbeli együttműködési lehetőségekről. A megbeszélés kiemelt jelentőséggel bír, hiszen hosszú idő után ez az első magas szintű egyeztetés a felek között. A tárgyalások középpontjában a közös kutatás-fejlesztési és ipari projektek álltak, amelyek új lendületet adhatnak a kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak.

Jelenleg több mint 57 ezer magyar munkavállaló dolgozik olyan bajor hátterű nagyvállalatoknál hazánkban, mint az Audi, a BMW, a Knorr-Bremse, a Güntner vagy a Rosenberger. Ezek a cégek kulcsszerepet játszanak a magas hozzáadott értékű hazai gazdasági tevékenységben. A miniszter szerint a partnerség szorosabbá fűzése új, feltörekvő ágazatok előtt nyithatja meg az utat, így a fejlesztések fókuszába kerülhet az űr- és védelmi ipar, a biotechnológia, a mesterséges intelligencia, a kvantuminformatika, valamint a robotika is.