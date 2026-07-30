Tisza-kormány: meglepően rossz teljesítményt nyújtott a gazdaság, Magyar Péter Markus Söderrel találkozik

Ma délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Markus Söder, a Bajor Szabadállam miniszterelnöke. A tájékoztatón ismertetik a hosszú évek után újrainduló magyar–bajor kapcsolatok jegyében létrejött találkozó részleteit, amelyet a két fél a kapcsolatok újjáélesztésének szimbolikus eseményeként értékel.

A paksi blokk leállítása

A Magyarországot elérő hőkupola, az éjféltől érvényes harmadfokú hőségriasztás és a folyók rekordalacsony vízállása miatt megkezdődött a paksi atomerőmű harmadik blokkjának tervezett leállítása. A mintegy 750 megawattos teljesítmény kiesése ellenére az ország villamosenergia-ellátása továbbra is biztosított a jelentős importkapacitásnak köszönhetően. Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány felállította az energiaellátási műveleti egységet, és felkészül az esetleges rendkívüli intézkedésekre is.

Takarékosság az állami cégeknél

A kormány takarékossági intézkedésekről döntött az állami cégek igazgatóságait és felügyelőbizottságait érintően. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervek az állami vállalatok testületeinek létszámát és a tagok javadalmazását is érintik.

Elindult a vezetőválasztás

Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a szervezet létrehozásáról szóló törvényt. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jóváhagyta az elnöki és a négy elnökhelyettesi pályázatok menetrendjét és a felhívások szövegét.

Csökken a tűzifa áfája

Ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját. A kabinet szerint az intézkedés elsősorban a fával fűtő, mintegy másfél millió ember támogatását szolgálja, akik eddig a rezsicsökkentésből érdemben nem részesültek.

Rendkívüli parlamenti ülés jön

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Napirendre kerülhet

az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények,

a köznevelési törvények,

a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítások,

a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat,

valamint a szakképzési törvény módosítása.

A Miniszterelnökség vezetője szerint a köznevelési törvények módosítása visszaadja az intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját, valamint helyreállítja a köznevelésben dolgozók kollektív jogait.

Átalakul az alapellátás

Megkezdődött az alapellátás átalakítása, amelynek részeként kezdeményezték Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízatásának megszüntetését, valamint új vezetői pályázatok kiírását. Békássy eredetileg három évre szóló megbízása 2023. május 31-én lejárt, új pályázatot azonban azóta nem írtak ki, így a feladatokat megbízási jogviszonyban látta el. Az alapellátás átalakításának részeként új vezetők kiválasztása kezdődik.

Sportvezetőkre új szabályok

A magyar sportirányítási rendszer megújítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter a politikai és sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetését javasolja. A tervek szerint az országos politikai döntéshozók és a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetői nem tölthetnének be vezető tisztséget sportági szakszövetségekben és sportköztestületekben, emellett kizárnák azokat is, akik szabálytalanul használták fel az állami támogatásokat. A tervezett sportirányítási reform a politika és a sport szétválasztását célozza.

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