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Tisza-kormány: meglepően rossz teljesítményt nyújtott a gazdaság, Magyar Péter Markus Söderrel találkozik
Gazdaság

Tisza-kormány: meglepően rossz teljesítményt nyújtott a gazdaság, Magyar Péter Markus Söderrel találkozik

Portfolio
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A vártnál gyengébb lett a magyar gazdaság második negyedéves teljesítménye: a GDP az előző negyedévhez képest 0,4%-kal nőtt, ami elmarad az elemzők által várt 0,7%-os bővüléstől. Délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Markus Söder bajor miniszterelnök, ahol a hosszú évek után újrainduló magyar–bajor kapcsolatok jegyében tartott találkozó részleteit ismertetik. A rendkívüli hőség és a Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A hőség miatt a közlekedési tárca a hétvégére részlegesen feloldja a kamionstopot is: szombat éjszaka és vasárnap kora reggel a nehézgépjárművek ismét közlekedhetnek a hazai utakon.
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Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban

A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP-növekedés elmaradt a várakozásoktól.

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Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
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Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben

Júniusban nagyot ugrott a külkereskedelmi többlet. Egyetlen hónap alatt 1300 millió euró feletti szufficit jött össze.

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Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben
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Új helyettes államtitkár kezd a szociális és családügyi minisztériumban

Új gazdasági helyettes államtitkár kezdi meg munkáját Sepsey Krisztina személyében, aki több mint két évtizedes központi államigazgatási, valamint pénzügyi és számviteli tapasztalattal érkezik a pozícióba. A szakember kinevezéséről és szakmai hátteréről Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Varsóba utazik Vitézy Dávid

Vitézy Dávid közlekedési miniszter Varsóba utazik, hogy a GYSEV vezetőivel közösen meglátogassa a Stadler vonatgyárát és ellenőrizzék az első készülő új InterCity motorvonat gyártását. Ezek a szerelvények a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron viszonylatokra érkeznek majd.

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Részben feloldják a hétvégi kamionstopot

A harmadfokú hőségriasztás miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, így szombat éjszakától vasárnap kora reggelig a nehézgépjárművek is közlekedhetnek a hazai utakon.

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Részben feloldják a hétvégi kamionstopot
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Annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy megint csökkentik egy paksi blokk teljesítményét

A Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2026. július 30-án 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A döntés egy sorozat része: korábban az 1. és 3. blokk termelését is visszafogták, utóbbit teljesen le is állították. Az erőmű a Dunából nyeri a reaktorok hűtéséhez szükséges vizet, a rekordalacsony vízszint azonban veszélyezteti a vízkivételi szivattyúk biztonságos működését. A további üzemeltetési döntéseket az aktuális mérések alapján hozzák meg, a biztonság és a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával.

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Annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy megint csökkentik egy paksi blokk teljesítményét
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Válságterv készül a hőség miatt, délelőtt tájékoztatót tart Magyar Péter

Ma délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Markus Söder, a Bajor Szabadállam miniszterelnöke. A tájékoztatón ismertetik a hosszú évek után újrainduló magyar–bajor kapcsolatok jegyében létrejött találkozó részleteit, amelyet a két fél a kapcsolatok újjáélesztésének szimbolikus eseményeként értékel.

A paksi blokk leállítása

A Magyarországot elérő hőkupola, az éjféltől érvényes harmadfokú hőségriasztás és a folyók rekordalacsony vízállása miatt megkezdődött a paksi atomerőmű harmadik blokkjának tervezett leállítása. A mintegy 750 megawattos teljesítmény kiesése ellenére az ország villamosenergia-ellátása továbbra is biztosított a jelentős importkapacitásnak köszönhetően. Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány felállította az energiaellátási műveleti egységet, és felkészül az esetleges rendkívüli intézkedésekre is.

Takarékosság az állami cégeknél

A kormány takarékossági intézkedésekről döntött az állami cégek igazgatóságait és felügyelőbizottságait érintően. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervek az állami vállalatok testületeinek létszámát és a tagok javadalmazását is érintik.

Elindult a vezetőválasztás

Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a szervezet létrehozásáról szóló törvényt. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jóváhagyta az elnöki és a négy elnökhelyettesi pályázatok menetrendjét és a felhívások szövegét.

Csökken a tűzifa áfája

Ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját. A kabinet szerint az intézkedés elsősorban a fával fűtő, mintegy másfél millió ember támogatását szolgálja, akik eddig a rezsicsökkentésből érdemben nem részesültek.

Rendkívüli parlamenti ülés jön

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Napirendre kerülhet

  • az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények,
  • a köznevelési törvények,
  • a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítások,
  • a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat,
  • valamint a szakképzési törvény módosítása.

A Miniszterelnökség vezetője szerint a köznevelési törvények módosítása visszaadja az intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját, valamint helyreállítja a köznevelésben dolgozók kollektív jogait.

Átalakul az alapellátás

Megkezdődött az alapellátás átalakítása, amelynek részeként kezdeményezték Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízatásának megszüntetését, valamint új vezetői pályázatok kiírását. Békássy eredetileg három évre szóló megbízása 2023. május 31-én lejárt, új pályázatot azonban azóta nem írtak ki, így a feladatokat megbízási jogviszonyban látta el. Az alapellátás átalakításának részeként új vezetők kiválasztása kezdődik.

Sportvezetőkre új szabályok

A magyar sportirányítási rendszer megújítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter a politikai és sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetését javasolja. A tervek szerint az országos politikai döntéshozók és a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetői nem tölthetnének be vezető tisztséget sportági szakszövetségekben és sportköztestületekben, emellett kizárnák azokat is, akik szabálytalanul használták fel az állami támogatásokat. A tervezett sportirányítási reform a politika és a sport szétválasztását célozza.

Címlapkép forrása: EU

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