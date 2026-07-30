Tisza-kormány: teljesen leállhat Paks a nagy melegben, összeül az Energiaellátási Műveleti Egység

Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés
Az Országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik és mellette felszólaló lesz Aba-Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is - mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza) a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek.
Rendkívüli egyeztetés a MAVIR-nál: már kész az intézkedési terv
Összeül az Energiaellátási Műveleti Egység a MAVIR központjában, a tanácskozáson Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. A testületet vezető Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél a magyar családok folyamatos és biztonságos energiaellátásának garantálása. A szaktárca már véglegesítette a következő napok intézkedési tervét, a döntéseket pedig felkészült szakemberek készítik elő. A kialakult helyzetről és a további lépésekről a kormány folyamatos tájékoztatást ígér.
Élőben tart tájékoztatót Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök 11.20-tól sajtótájékoztatót tart a bajor miniszterelnökkel, Markus Söderrel. Az eseményről élőben tudósítunk.
Dolgozik a a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság
Megkezdte munkáját a TISZA-frakció kezdeményezésére létrejött, a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság, amelynek célja a működési problémák és a felelősségi körök tisztázása – derült ki Bujdosó Andrea Anna, a TISZA parlamenti képviselőcsoportja frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzéséből.
A politikus beszámolója szerint a hazai gyermekvédelem az elmúlt időszakban súlyos, strukturális válságba süllyedt. A bántalmazási esetek elhallgatása, a krónikus szakemberhiány, a forráshiány, valamint a méltatlan intézményi körülmények nem elszigetelt esetek, hanem egy hosszú évek alatt kialakult, rendszerszintű működési zavar tünetei.
A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a bizottság nem egyedi ügyeket vizsgál, hanem azt tárja fel, milyen döntések, mulasztások és intézményi hiányosságok vezettek a jelenlegi válsághoz.
A vizsgálóbizottság a munkája során átfogóan elemzi a gyermekvédelmi intézményrendszer működését, finanszírozási hátterét, valamint a jelzőrendszer hatékonyságát. A vizsgálat emellett kiemelten fókuszál az állami és a fenntartói felelősség érvényesülésére is.
A folyamat során a testület meghallgatja az érintett szakembereket, az intézményvezetőket és a döntéshozókat. A feltárt tapasztalatok és adatok alapján a bizottság végül konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szükséges jogszabályi és szervezeti változtatásokra vonatkozóan.
Annyira meleg van, hogy nem tartanak kormányszóvivői tájékoztatót csütörtökön
A rendkívüli hőség és az energiahelyzet miatt elmarad a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató. A kormányzati lépésekről személyesen Magyar Péter miniszterelnök ad majd többszöri tájékoztatást a nap folyamán.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: teljesen átalakítják a tankerületi rendszert
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a kormány döntést hozott a Klebelsberg Központ és a tankerületi rendszer teljes átalakításáról, amelynek keretében nyilvános pályázaton választják ki az új tankerületi igazgatókat, a Klebelsberg Központ középirányítói szerepét pedig megszüntetik.
Rendkívüli intézkedéseket vezetnek be a hazai közösségi közlekedésben és a közúthálózaton
Újabb másodfokú hőségriadó lép életbe csütörtöktől jövő keddig, ami miatt rendkívüli intézkedéseket vezetnek be a hazai közösségi közlekedésben és a közúthálózaton. Az utasok és az autósok védelmében ingyenes vízosztást szerveznek, módosítják a kamionstop szabályait, valamint a FLIRT motorvonatok akkumulátorainak cseréjével igyekeznek megelőzni a korábbi műszaki meghibásodásokat – tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter legfrissebb Facebook-bejegyzésében.
A hőségriadó ideje alatt a MÁV és a GYSEV a legforgalmasabb vasútállomásokon, valamint a nagyobb forgalmú autóbusz-pályaudvarokon naponta 10 és 17 óra között ingyenes ivóvizet biztosít az utasoknak. Emellett több helyszínen párakapukkal enyhítik a hőséget, miközben a vasúti és a közúti infrastruktúra üzemeltetésében megerősített ügyeleti szolgálat működik. A miniszter felkérte a Magyar Közutat és az autópálya-üzemeltetőket is, hogy torlódások esetén készüljenek fel az autósok vízellátására, és lehetőség szerint ütemezzék át a forgalmat korlátozó útfenntartási munkákat.
A legutóbbi kánikula idején komoly fennakadásokat okozott, hogy a FLIRT motorvonatok egy része túlmelegedés miatt leállt. A vizsgálatok kiderítették, hogy az extrém hőségben a régi ólomsavas akkumulátorok hibásodtak meg, amelyeket a gyártó Stadler közreműködésével már kicseréltek. A legforróbb napokra új üzemeltetési protokollt vezettek be az esetleges leállások minimalizálása érdekében – tette hozzá Vitézy Dávid, bízva abban, hogy ezzel elkerülhetők lesznek a korábbi műszaki problémák.
A logisztikai ellátási láncok zavartalansága és a sofőrök védelme érdekében változnak a hétvégi kamionstop szabályai is, így a korlátozást szombat este 22 órától vasárnap reggel 6 óráig felfüggesztik. Ezzel biztosítják, hogy a tehergépjárművek biztonságosan eljuthassanak a pihenőhelyekre, csökkenjen a járművezetők terhelése, és kisebb legyen az áruszállításban jelentkező fennakadás. Az utazóknak a rendkívüli időjárás miatt javasolt indulás előtt tájékozódniuk a Mávinform és az Útinform felületein.
MÁV-vezér: előfordulhat, hogy egyes vasúti kocsik védelmi rendszere működésbe lép a 40 fokban
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy a vasúttársaság több azonnali és hosszabb távú intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy a rendkívüli hőségben a lehető legkisebbre csökkentse a FLIRT motorvonatoknál korábban jelentkező műszaki hibák kockázatát. A társaság emellett új műszaki megoldásokat is tesztel a probléma végleges kezelése érdekében.
Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP-növekedés elmaradt a várakozásoktól.
Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben
Júniusban nagyot ugrott a külkereskedelmi többlet. Egyetlen hónap alatt 1300 millió euró feletti szufficit jött össze.
Új helyettes államtitkár kezd a szociális és családügyi minisztériumban
Új gazdasági helyettes államtitkár kezdi meg munkáját Sepsey Krisztina személyében, aki több mint két évtizedes központi államigazgatási, valamint pénzügyi és számviteli tapasztalattal érkezik a pozícióba. A szakember kinevezéséről és szakmai hátteréről Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Varsóba utazik Vitézy Dávid
Vitézy Dávid közlekedési miniszter Varsóba utazik, hogy a GYSEV vezetőivel közösen meglátogassa a Stadler vonatgyárát és ellenőrizzék az első készülő új InterCity motorvonat gyártását. Ezek a szerelvények a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron viszonylatokra érkeznek majd.
Részben feloldják a hétvégi kamionstopot
A harmadfokú hőségriasztás miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, így szombat éjszakától vasárnap kora reggelig a nehézgépjárművek is közlekedhetnek a hazai utakon.
Annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy megint csökkentik egy paksi blokk teljesítményét
A Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2026. július 30-án 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A döntés egy sorozat része: korábban az 1. és 3. blokk termelését is visszafogták, utóbbit teljesen le is állították. Az erőmű a Dunából nyeri a reaktorok hűtéséhez szükséges vizet, a rekordalacsony vízszint azonban veszélyezteti a vízkivételi szivattyúk biztonságos működését. A további üzemeltetési döntéseket az aktuális mérések alapján hozzák meg, a biztonság és a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával.
Válságterv készül a hőség miatt, délelőtt tájékoztatót tart Magyar Péter
Ma délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Markus Söder, a Bajor Szabadállam miniszterelnöke. A tájékoztatón ismertetik a hosszú évek után újrainduló magyar–bajor kapcsolatok jegyében létrejött találkozó részleteit, amelyet a két fél a kapcsolatok újjáélesztésének szimbolikus eseményeként értékel.
A paksi blokk leállítása
A Magyarországot elérő hőkupola, az éjféltől érvényes harmadfokú hőségriasztás és a folyók rekordalacsony vízállása miatt megkezdődött a paksi atomerőmű harmadik blokkjának tervezett leállítása. A mintegy 750 megawattos teljesítmény kiesése ellenére az ország villamosenergia-ellátása továbbra is biztosított a jelentős importkapacitásnak köszönhetően. Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány felállította az energiaellátási műveleti egységet, és felkészül az esetleges rendkívüli intézkedésekre is.
Takarékosság az állami cégeknél
A kormány takarékossági intézkedésekről döntött az állami cégek igazgatóságait és felügyelőbizottságait érintően. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervek az állami vállalatok testületeinek létszámát és a tagok javadalmazását is érintik.
Elindult a vezetőválasztás
Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a szervezet létrehozásáról szóló törvényt. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jóváhagyta az elnöki és a négy elnökhelyettesi pályázatok menetrendjét és a felhívások szövegét.
Csökken a tűzifa áfája
Ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját. A kabinet szerint az intézkedés elsősorban a fával fűtő, mintegy másfél millió ember támogatását szolgálja, akik eddig a rezsicsökkentésből érdemben nem részesültek.
Rendkívüli parlamenti ülés jön
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Napirendre kerülhet
- az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények,
- a köznevelési törvények,
- a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítások,
- a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat,
- valamint a szakképzési törvény módosítása.
A Miniszterelnökség vezetője szerint a köznevelési törvények módosítása visszaadja az intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját, valamint helyreállítja a köznevelésben dolgozók kollektív jogait.
Átalakul az alapellátás
Megkezdődött az alapellátás átalakítása, amelynek részeként kezdeményezték Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízatásának megszüntetését, valamint új vezetői pályázatok kiírását. Békássy eredetileg három évre szóló megbízása 2023. május 31-én lejárt, új pályázatot azonban azóta nem írtak ki, így a feladatokat megbízási jogviszonyban látta el. Az alapellátás átalakításának részeként új vezetők kiválasztása kezdődik.
Sportvezetőkre új szabályok
A magyar sportirányítási rendszer megújítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter a politikai és sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetését javasolja. A tervek szerint az országos politikai döntéshozók és a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetői nem tölthetnének be vezető tisztséget sportági szakszövetségekben és sportköztestületekben, emellett kizárnák azokat is, akik szabálytalanul használták fel az állami támogatásokat. A tervezett sportirányítási reform a politika és a sport szétválasztását célozza.
Címlapkép forrása: EU
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