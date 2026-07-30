Tisza-kormány: teljesen leállhat Paks a nagy melegben, összeül az Energiaellátási Műveleti Egység

Megkezdte munkáját a TISZA-frakció kezdeményezésére létrejött, a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság, amelynek célja a működési problémák és a felelősségi körök tisztázása – derült ki Bujdosó Andrea Anna, a TISZA parlamenti képviselőcsoportja frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzéséből.

A politikus beszámolója szerint a hazai gyermekvédelem az elmúlt időszakban súlyos, strukturális válságba süllyedt. A bántalmazási esetek elhallgatása, a krónikus szakemberhiány, a forráshiány, valamint a méltatlan intézményi körülmények nem elszigetelt esetek, hanem egy hosszú évek alatt kialakult, rendszerszintű működési zavar tünetei.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a bizottság nem egyedi ügyeket vizsgál, hanem azt tárja fel, milyen döntések, mulasztások és intézményi hiányosságok vezettek a jelenlegi válsághoz.

A vizsgálóbizottság a munkája során átfogóan elemzi a gyermekvédelmi intézményrendszer működését, finanszírozási hátterét, valamint a jelzőrendszer hatékonyságát. A vizsgálat emellett kiemelten fókuszál az állami és a fenntartói felelősség érvényesülésére is.

A folyamat során a testület meghallgatja az érintett szakembereket, az intézményvezetőket és a döntéshozókat. A feltárt tapasztalatok és adatok alapján a bizottság végül konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szükséges jogszabályi és szervezeti változtatásokra vonatkozóan.