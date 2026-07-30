Új helyettes államtitkár kezd a szociális és családügyi minisztériumban

Sepsey Krisztina gazdasági mérnöki végzettséggel rendelkezik, és pályafutása során mindvégig a közigazgatásban dolgozott. Karrierjét az egykori Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézményénél kezdte, ahol csaknem tíz éven át foglalkozott a foglalkoztatáspolitikai, a munkaügyi, valamint a szak- és felnőttképzési területek számviteli feladataival. Ezt követően különböző minisztériumi és hatósági szinteken látott el pénzügyi és számviteli vezetői feladatokat. Széles körű tapasztalatot szerzett az intézményi és fejezeti költségvetések tervezésében, a gazdálkodási folyamatok koordinálásában, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésében.

Az új helyettes államtitkár szakmai hitvallása szerint a stabil államigazgatás és a költségvetési szervek sikeres működése a stratégiai tervezésen, az átláthatóságon, valamint a közpénzek felelős és értékteremtő felhasználásán alapul.

Helyettes államtitkárként célom, hogy a minisztérium működésében a stabilitás, a hatékonyság, a költségvetési és stratégiai szintű projektek pénzügyi megalapozottsága és ellenőrzése, valamint a fenntartható fejlődés érvényesüljön

– fogalmazott Sepsey Krisztina az új feladatköre kapcsán.