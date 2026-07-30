Újabb fenyegetés jelent meg Magyarországon – Egész Európa érintett

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a károsító Beregsurány térségében már megtelepedett, a jelenlétükre utaló tünetek a fákon is láthatók. A kőrisrontó karcsúdíszbogár rövid idő alatt végzetes károkat okoz, lárvái a fák kérge alatt fejlődnek, járataik megszakítják a víz- és tápanyagszállítást, így a kőrisek menthetetlenül legyengülnek és elpusztulnak.
A terjedés egyetlen hatékony gátja az, ha eltávolítják a fertőzött fákat és száz méteres körzetben minden gazdanövényt
- írták.
A korai felismerés és a gyors beavatkozás kulcsfontosságú. A magyar kőris a Kárpát-medencében kiemelt természeti értéket képvisel, de egész Európában veszélybe kerültek a kőrisállományok, az erdőkben és a településeken élő példányok egyaránt. A kártevő megtelepedését a fakéreg leválása mutatja, és a korona ritkulása is gyanús tünet. A Nébih és a területileg illetékes növényvédelmi hatóságok folyamatosan ellenőrzik a fákat, a bejelentéseket a hivatali honlapon található tematikus űrlapon fogadják.
A kőrisrontó karcsúdíszbogárról szóló Nébih-oldalon olvasható tájékoztatás szerint a kormányhivatalok növény- és talajvédelemmel foglalkozó osztályait is lehet értesíteni.
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