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Újabb győzelmet aratott Budapest a szolidaritási hozzájárulás ügyében
Gazdaság

Újabb győzelmet aratott Budapest a szolidaritási hozzájárulás ügyében

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Újabb, a Fővárosi Önkormányzat számára kedvező bírósági döntés született a szolidaritási hozzájárulás ügyében – közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

Karácsony azt írta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla július 27-én kiadott végzése szerint az állam a szolidaritási hozzájárulás meghatározásakor nem járhat el önkényesen. A főpolgármester szerint az államnak figyelembe kell vennie, milyen, törvényben előírt feladatokat kell ellátnia az adott önkormányzatnak, és ezek teljesítéséhez mennyi forrásra van szüksége.

A bejegyzés szerint ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy az állam milyen jogi konstrukcióban csomagolta újra a hozzájárulás beszedésének módját. Karácsony ugyanis arra emlékeztetett véli, az előző kormány a korábbi bírósági döntések után más jogi formába próbálta átültetni ugyanazt az elvonást.

Cikkünk frissül.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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