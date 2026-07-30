Valakik úgy pazarolták a vizet Szentendrén, hogy korlátozás lépett életbe

Az önkormányzat és a szolgáltató önkorlátozásra felszólító felhívásai ellenére
az elmúlt éjszaka a kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén.
A víziközmű-szolgáltató víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás miatt a településrészen, a Ribizli utca feletti területen július 30-án reggelre ellátási akadályok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás érdekében a DMRV lajtkocsikat helyezett ki a Cseresznyés út 180. szám elé, valamint az utca végére. A szolgáltatást várhatóan kora délutánra helyreállítják,
de újabb vízhiány alakulhat ki, ha a lakosság nem tartja be a korlátozások szabályait.
A másodfokú vízkorlátozás idején szigorú előírások léptek életbe, így szigorúan tilos
- az automata öntözőrendszerek működtetése,
- a kertek és gyepfelületek tömlős locsolása,
- valamint a közterületek, járdák és utak mosása.
- Ugyancsak tilos a gépjárművek tömlős tisztítása
- és a lakossági medencék feltöltése is.
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a tartós hőség, a csapadékhiány és a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt kezdeményezte a másodfokú vízkorlátozás elrendelését Szentendrén és a szolgáltatási területéhez tartozó további településeken.
Az országos tisztifőorvos július 30. és augusztus 4. között harmadfokú hőségriasztást rendelt el, miközben az előrejelzések szerint továbbra sem várható számottevő csapadék. A Duna vízállása minden korábban mért értéknél alacsonyabb szintre csökkent, és a következő napokban további apadásra számítanak. A rendkívül alacsony vízszint miatt a vállalat partiszűrésű ivóvízbázisainak termelési kapacitása már mintegy 30 százalékkal visszaesett, és a szakemberek további csökkenést valószínűsítenek.
A vízmű tájékoztatása szerint minden rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrást a folyamatos ivóvízellátás fenntartására fordítanak. A munkában már a fővárosi és az észak-dunántúli víziközmű-szolgáltatók is segítik a vállalatot a zavartalan szolgáltatás érdekében. Ugyanakkor nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelenlegi magas vízfogyasztás tartósan fennmarad, újabb térségekben is kialakulhat nyomáscsökkenés vagy akár átmeneti vízhiány.
A vállalat jelezte, amennyiben a fogyasztás nem csökken érdemben, a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében kénytelenek lesznek még szigorúbb vízkorlátozási intézkedéseket kezdeményezni. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a hálózati vizet, hiszen a takarékos vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy az ellátás Szentendre egész területén fenntartható maradjon.
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