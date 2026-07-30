Visszafordíthatatlan károkat okozott a száraság Magyarországon: lesújtó térkép jelent meg

Kritikus az aszály az országban
A HungaroMet agometeorológiai elemzése szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadékmennyiség a hónap első két napján, a megelőző hőségidőszakot lezáró hidegfronthoz kötődően érkezett. Ezt követően már csak a nyugati, a délnyugati, valamint az északkeleti országrészben fordult elő érdemi eső. Az Alföld egyes tájain és néhol a Dunántúl északkeleti felén az 5 millimétert sem érte el a havi csapadékösszeg.
A május eleje óta lehullott mennyiséget tekintve az ország túlnyomó részén 70–140 milliméteres hiány mutatkozik a sokéves átlaghoz viszonyítva.
A talaj a Balatontól nyugatra eső területek kivételével kritikusan száraz állapotban van. A felső fél méteres réteg nedvességtartalma az Alföldön, a Mezőföldön és a Kisalföld jelentős részén a növények számára hasznosítható vízkészlet arányában a 20 százalékot sem éri el. A felső egy méteres réteg nedvességtartalma is hasonlóan csekély, az említett területeken 30 százalék alatt alakul.
A kukorica öntözetlen állományai az elemzés szerint az ország legtöbb területén nagyon gyengék. Elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén uralkodnak kedvezőbb körülmények,
másfelé azonban a gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály immár visszafordíthatatlan, súlyos károkat okozott, amelyeket a jelenlegi hőség tovább fokoz.
Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú, egyre többfelé pedig súlyos mezőgazdasági aszály tapasztalható, kizárólag a délnyugati országrészben optimális a talaj nedvességtartalma. Az április 1-jétől eltelt időszak 79 százalékában az ország területének legalább 30 százalékát sújtotta legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig
- Pest (105) és Hajdú-Bihar (103) vármegyében fordult elő,
- a legkevesebb pedig Zalában (33).
Mivel érdemi csapadékra a következő egy hétben sincs kilátás, a mezőgazdasági károk tovább nőnek.
Már hónapok óta szárad az ország
A meteorológusok szerint áprilisban nagyon kevés csapadék érkezett hazánkba, a felső talajréteg egyre szárazabbá, porosabbá vált. A vegetációs időszak kezdetén nagyfokú vagy súlyos aszály sújtotta az állományokat, ami április közepén csak átmenetileg és lokálisan mérsékelődött. Bár a május is szárazsággal indult, a hónap második hetében érkező 20–90 milliméter csapadék életmentőnek bizonyult, így az aszály nagy területen enyhült vagy meg is szűnt. Ez az állapot azonban az ország északi felén átmenetinek bizonyult.
A nyári hónapokat területileg és időben is erősen változékony csapadékeloszlás jellemezte. Míg júniusban délnyugaton kedvezőbb volt a helyzet, az Alföldön és északon egyre nőtt a csapadékhiány. A szezon eddigi csapadékösszege továbbra is csak a harmada-negyede az ideálisnak, ráadásul a hőösszeg ugyan az optimális érték körül mozog, a nyári hőhullámok során jelentős hőstressz érte az állományokat.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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