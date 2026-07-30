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Visszafordíthatatlan károkat okozott a száraság Magyarországon: lesújtó térkép jelent meg
Gazdaság

Visszafordíthatatlan károkat okozott a száraság Magyarországon: lesújtó térkép jelent meg

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A hét első felében napos, száraz és rendkívül meleg időszak vette kezdetét, amely várhatóan bő egy hétig kitart. Bár a megelőző időszakban sem hullott sok csapadék, foltokban még előfordultak kiadósabb záporok, és a hőmérséklet sem fokozta a csapadékhiány káros hatásait. A jelenlegi hő- és vízstressz miatt azonban a szántóföldi növények idő előtti száradása folytatódik, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát - olvasható a HungaroMet elemzésében.

Kritikus az aszály az országban

A HungaroMet agometeorológiai elemzése szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadékmennyiség a hónap első két napján, a megelőző hőségidőszakot lezáró hidegfronthoz kötődően érkezett. Ezt követően már csak a nyugati, a délnyugati, valamint az északkeleti országrészben fordult elő érdemi eső. Az Alföld egyes tájain és néhol a Dunántúl északkeleti felén az 5 millimétert sem érte el a havi csapadékösszeg.

A május eleje óta lehullott mennyiséget tekintve az ország túlnyomó részén 70–140 milliméteres hiány mutatkozik a sokéves átlaghoz viszonyítva.

A talaj a Balatontól nyugatra eső területek kivételével kritikusan száraz állapotban van. A felső fél méteres réteg nedvességtartalma az Alföldön, a Mezőföldön és a Kisalföld jelentős részén a növények számára hasznosítható vízkészlet arányában a 20 százalékot sem éri el. A felső egy méteres réteg nedvességtartalma is hasonlóan csekély, az említett területeken 30 százalék alatt alakul.

Kép forrása: HungaroMet

A kukorica öntözetlen állományai az elemzés szerint az ország legtöbb területén nagyon gyengék. Elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén uralkodnak kedvezőbb körülmények,

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másfelé azonban a gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály immár visszafordíthatatlan, súlyos károkat okozott, amelyeket a jelenlegi hőség tovább fokoz.

Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú, egyre többfelé pedig súlyos mezőgazdasági aszály tapasztalható, kizárólag a délnyugati országrészben optimális a talaj nedvességtartalma. Az április 1-jétől eltelt időszak 79 százalékában az ország területének legalább 30 százalékát sújtotta legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig

  • Pest (105) és Hajdú-Bihar (103) vármegyében fordult elő,
  • a legkevesebb pedig Zalában (33).

Mivel érdemi csapadékra a következő egy hétben sincs kilátás, a mezőgazdasági károk tovább nőnek.

Már hónapok óta szárad az ország

A meteorológusok szerint áprilisban nagyon kevés csapadék érkezett hazánkba, a felső talajréteg egyre szárazabbá, porosabbá vált. A vegetációs időszak kezdetén nagyfokú vagy súlyos aszály sújtotta az állományokat, ami április közepén csak átmenetileg és lokálisan mérsékelődött. Bár a május is szárazsággal indult, a hónap második hetében érkező 20–90 milliméter csapadék életmentőnek bizonyult, így az aszály nagy területen enyhült vagy meg is szűnt. Ez az állapot azonban az ország északi felén átmenetinek bizonyult.

Kép forrása: HungaroMet

A nyári hónapokat területileg és időben is erősen változékony csapadékeloszlás jellemezte. Míg júniusban délnyugaton kedvezőbb volt a helyzet, az Alföldön és északon egyre nőtt a csapadékhiány. A szezon eddigi csapadékösszege továbbra is csak a harmada-negyede az ideálisnak, ráadásul a hőösszeg ugyan az optimális érték körül mozog, a nyári hőhullámok során jelentős hőstressz érte az állományokat.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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