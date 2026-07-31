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39,4 fok Újpesten: 105 éves budapesti rekord dőlt meg, és még nincs vége a forróságnak
Gazdaság

39,4 fok Újpesten: 105 éves budapesti rekord dőlt meg, és még nincs vége a forróságnak

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Új budapesti napi melegrekord született pénteken: a HungaroMet újpesti mérőállomásán 39,4 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez pontosan két fokkal haladja meg a korábbi, 37,4 fokos fővárosi csúcsot, amelyet 1921-ben a Gellérthegyen és Törökvészen mértek.

Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de két helyen is sikerült beállítani. Újpest mellett Győr-Likócson is 39,4 fokot regisztráltak, ami megegyezik az 1917-ben, Szerepen mért július 31-i országos csúccsal.

Magyarországot jelenleg rendkívül erős hőhullám sújtja: pénteken országszerte 34–39 fok között alakultak a maximumok, a napi középhőmérséklet pedig az ország nagy részén elérhette a 27, egy széles sávban pedig a 29 fokot is. Az országos tisztifőorvos ezért július 30-tól augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el.

A forróság ráadásul egyelőre nem enyhül.

A HungaroMet július 31-én készült előrejelzése szerint a hétvégén 35–40 fok várható, a jövő hét közepén pedig helyenként már 41–42 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.

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