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A dráguló alapanyagok sem törték meg a Masterplast lendületét
Gazdaság

A dráguló alapanyagok sem törték meg a Masterplast lendületét

Portfolio
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A Masterplastnál a második negyedévben is kitartott a dinamikus növekedés, miközben az eredményesség látványosan javult, erről beszélgettünk a csütörtöki Checklistben Tibor Dávid elnök-vezérigazgatóval (címlapképünkön) 16:51-től). A közel-keleti feszültségek ugyanakkor jelentős alapanyagár-emelkedést okoztak, ami a teljes piac, így a legnagyobb magyar tulajdonban lévő építőanyag-gyártó vállalat működésére is hatással volt.

A magyar gazdaság a második negyedévben is növekedett, de a vártnál kisebb ütemben. A KSH friss adatközlése megerősíti, hogy véget ért az évekig tartó stagnálás, de azt is, hogy továbbra sincs erős kirobbanó lendületben a gazdaság. De mi tartja most mozgásban a növekedést? Mi fékezi a gyorsabb bővülést? És mire lehet elég a jelenlegi teljesítmény az év második felében? Adásunk első felében erről kérdeztük Madár Istvánt, a Portfolio vezető elemzőjét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:   

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • GDP − (01:34)
  • Masterplast − (16:51)

Címlapkép forrása: Portfolio

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