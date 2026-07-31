  • Megjelenítés
Akkora a válság, hogy az Európai Bizottság rendkívüli tanácskozást hívhat össze Paks miatt is
Gazdaság

Akkora a válság, hogy az Európai Bizottság rendkívüli tanácskozást hívhat össze Paks miatt is

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Euronews értesülései szerint az Európai Bizottság (EB) hamarosan összehívhatja a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését.

A magyarországi és a romániai atomerőművek leállítása miatt hamarosan sor kerülhet a csoport rendkívüli ülésére. Ezt az EB szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen mondta el. Mindkét országban az extrém alacsony vízállás okoz problémát, ami súlyos kiesést okoz a helyi termelésben, emiatt hamarosan tárgyalás jöhet:

Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására

– emelte ki.

Elmondta ugyanakkor, hogy nagyon szoros figyelemmel követik az eseményeket, ám jelenleg sem Magyarországon, sem pedig Romániában nincsenek ellátási gondok. Amennyiben sor kerül a Csoport ülésére, azon az érintett régió országai vennének részt, kifejezetten a koordináció és a kommunikáció javítása érdekében.  

Még több Gazdaság

Több megyében is leáll a JÉGER-rendszer: egy nem várt területen is nagy a megosztottság a kérdésben

Energiakrízisbe taszítja a hőség Magyarországot, sosem látott lépésre készülnek Paksnál – Percről percre tudósításunk a hőségről

Sorra hozzák a cégek és az önkormányzatok a takarékossági intézkedéseket

Kapcsolódó cikkünk

Energiakrízisbe taszítja a hőség Magyarországot, sosem látott lépésre készülnek Paksnál – Percről percre tudósításunk a hőségről

Címlapkép forrása: Jászai Csaba

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már csak ez hiányzott: újabb háború indulhat a Közel-Keleten - Már mozgolódik a térség egyik legerősebb állama
Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken
Bejelentést tett a miniszter: több megyében is lekapcsolják a JÉGER-rendszert
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility