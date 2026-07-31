Akkora a válság, hogy az Európai Bizottság rendkívüli tanácskozást hívhat össze Paks miatt is

A magyarországi és a romániai atomerőművek leállítása miatt hamarosan sor kerülhet a csoport rendkívüli ülésére. Ezt az EB szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen mondta el. Mindkét országban az extrém alacsony vízállás okoz problémát, ami súlyos kiesést okoz a helyi termelésben, emiatt hamarosan tárgyalás jöhet:

Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására

– emelte ki.

Elmondta ugyanakkor, hogy nagyon szoros figyelemmel követik az eseményeket, ám jelenleg sem Magyarországon, sem pedig Romániában nincsenek ellátási gondok. Amennyiben sor kerül a Csoport ülésére, azon az érintett régió országai vennének részt, kifejezetten a koordináció és a kommunikáció javítása érdekében.

Címlapkép forrása: Jászai Csaba