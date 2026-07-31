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Augusztusban is tikkasztó meleg lesz? - Lehangoló előrejelzés érkezett
Gazdaság

Augusztusban is tikkasztó meleg lesz? - Lehangoló előrejelzés érkezett

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A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő egy hétben gyakorlatilag nincs esély érdemi lehűlésre, és tíz nap múlva is csak az ország északi részén mutatkozik némi remény a felfrissülésre - írja az Időkép.
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A kánikula egyre magasabb fokozatra kapcsol, pénteken ugyanis már többfelé 40 Celsius-fok közelébe emelkedett a hőmérséklet. A következő napokban helyenként akár 40–41 fokos csúcsértékekre is számíthatunk.

Sokan már az elmúlt napokban is alig bírták a perzselő forróságot, így joggal merül fel a kérdés, hogy mikor érkezhet meg végre az érdemi lehűlés. Mielőtt azonban a konkrét esélyeket latolgatnánk, érdemes tisztázni a felfrissülés pontos meteorológiai fogalmát.

Szakmai szempontok alapján akkor beszélhetünk igazi fellélegzésről, ha

  • a napi maximum-hőmérséklet 30 fok alatt marad,
  • a jelenlegi értékekhez képest legalább 5 fokos hőmérséklet-csökkenés történik,
  • az éjszakai minimumok pedig 20 fok alá esnek, vagyis megszűnnek a trópusi éjszakák.

A legfrissebb valószínűségi előrejelzések alapján azt vizsgálta az Időkép, mikor és milyen eséllyel teljesülhetnek ezek a feltételek egyszerre. Az eredmények sajnos nem túl biztatóak, mivel

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a következő hét napban gyakorlatilag semmi esély sincs a számottevő enyhülésre.

A tíznapos modellek szerint az ország északi és északnyugati tájain már mutatkozik némi esély egy hőségmentesebb időszakra, délkeleten ugyanakkor még ekkor is meglehetősen csekély a valószínűsége egy markánsabb hidegfront érkezésének.

A puszta statisztikai valószínűségeken túl a meteorológiai modellekből az is egyre határozottabban körvonalazódik, hogy napokban mérve mikor érkezhet meg az első érdemi enyhülés az egyes országrészekbe.

Az adatokból jól látható, hogy

a hőség vége akár 9–12 napra is kitolódhat,

és ez a becslés is elsősorban az ország északi, valamint északnyugati részeire vonatkozik. Délen és délkeleten ennél is jóval tovább tarthat a kánikula. Mindezek alapján egyre biztosabbnak tűnik, hogy a jelenlegi hőhullám augusztus első felének jelentős részében meghatározza az időjárásunkat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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