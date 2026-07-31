Egy hétbe is beletelhet a paksi atomerőmű teljes újraindítása

A 2026. július végi tájékoztatás szerint, bár a Paksi Atomerőműben egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető, ha mind a négy reaktor hetekre leáll, működő egység hiányában akár egy hétig is eltarthat az újraindítási folyamat – közölte az intézmény műszaki vezérigazgató-helyettese az MTI érdeklődésére.

Nagy László elmondta, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt a létesítmény várhatóan a jövő héten átmenetileg leáll. A péntek délutáni sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a leállás hetekig is tarthat, az újraindítás pedig összetett és időigényes folyamat lesz, amely akár egy teljes hetet is igénybe vehet.

A szakember rávilágított arra, hogy a blokkok leállítása és újraindítása viszonylag megszokott műveletnek számít, hiszen az erőmű négy blokkjának mindegyikét évente leállítják, arra viszont még nem volt példa, hogy ez egyidejűleg történjen meg mind a négy egységgel.

Magyarázata szerint a leállásokra a rendszeres karbantartás és az üzemanyag-átrakás miatt van szükség, ilyenkor azonban a fennmaradó, üzemelő blokkok segítségével oldják meg az újraindítást.

Ilyen esetekben a lehűlt állapotban lévő blokknál először fel kell fűteni a berendezéseket. Ez a folyamat alapvetően egy másik, működő blokkról átvezetett segédgőz segítségével történik. Jellemzően egy-két napot vesz igénybe a reaktor fizikai indítása, majd újabb egy-két nap elteltével az újraindított blokk már névleges teljesítményen képes termelni.

Ha azonban az erőmű összes blokkja áll és lehűlt állapotba kerül, a szomszédos egységekből nem áll rendelkezésre segédgőz. Emiatt az első blokk elindítása lényegesen nehezebb, hosszabb és lassabb folyamat.

A vezérigazgató-helyettes felidézte, hogy az erőmű megépülésekor még a reaktorok mellé telepített kazánokkal indították be az első blokkot. A most várható leállást követő újraindításkor azonban a létesítmény a saját berendezéseivel, külső villamos energia felhasználásával melegíti majd fel a rendszert a kívánt hőmérsékletre.

Amint a reaktor eléri a megfelelő hőmérsékletet és indíthatóvá válik, a normál indítási eljárás lép életbe. A szakember megjegyezte, hogy ez a teljes folyamat akár egy hétig is elhúzódhat.

Az újraindítási eljárás ugyanakkor még akkor sem kezdhető meg azonnal, ha a Duna vízgyűjtő területén jelentős csapadék hullik.

A blokkok energetikai indítása ugyanis kizárólag akkor lehetséges, ha az erőmű térségében is megfelelő a vízállás és kellő mennyiségű hűtővíz áll rendelkezésre, ennek hiányában a berendezések felfűtése sem kezdhető meg.

A következő napok menetrendjéről szólva Nagy László elmondta, hogy

a jelenleg működő két blokk egyikének leállítását a legfrissebb vízállás-előrejelzések alapján már vasárnap este meg kell kezdeni, ami a teljesítmény fokozatos csökkentésével jár.

Hétfőtől a még üzemben maradó egyetlen blokk is várhatóan csak a névleges teljesítménye alatt termel majd, mivel az atomerőmű számára a Dunából hűtővizet biztosító nyolc szivattyúból mindössze egy üzemel majd.

Ezt követően az utolsó blokk teljesítményét is csökkentik, és a jelenlegi prognózisok szerint a hét közepén annak termelését is teljesen leállítják.

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