  • Megjelenítés
Egy hétbe is beletelhet a paksi atomerőmű teljes újraindítása
Gazdaság

Egy hétbe is beletelhet a paksi atomerőmű teljes újraindítása

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A 2026. július végi tájékoztatás szerint, bár a Paksi Atomerőműben egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető, ha mind a négy reaktor hetekre leáll, működő egység hiányában akár egy hétig is eltarthat az újraindítási folyamat – közölte az intézmény műszaki vezérigazgató-helyettese az MTI érdeklődésére.

Nagy László elmondta, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt a létesítmény várhatóan a jövő héten átmenetileg leáll. A péntek délutáni sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a leállás hetekig is tarthat, az újraindítás pedig összetett és időigényes folyamat lesz, amely akár egy teljes hetet is igénybe vehet.

A szakember rávilágított arra, hogy a blokkok leállítása és újraindítása viszonylag megszokott műveletnek számít, hiszen az erőmű négy blokkjának mindegyikét évente leállítják, arra viszont még nem volt példa, hogy ez egyidejűleg történjen meg mind a négy egységgel.

Magyarázata szerint a leállásokra a rendszeres karbantartás és az üzemanyag-átrakás miatt van szükség, ilyenkor azonban a fennmaradó, üzemelő blokkok segítségével oldják meg az újraindítást.

Ilyen esetekben a lehűlt állapotban lévő blokknál először fel kell fűteni a berendezéseket. Ez a folyamat alapvetően egy másik, működő blokkról átvezetett segédgőz segítségével történik. Jellemzően egy-két napot vesz igénybe a reaktor fizikai indítása, majd újabb egy-két nap elteltével az újraindított blokk már névleges teljesítményen képes termelni.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: leáll Paks, nagyszabású sorcsere zajlik a Külügyminisztériumban

Mostantól a segélyhívástól ketyeg az óra: Hegedűs Zsolt átírja a mentők kiérkezési idejének mérését

Súlyosbodik a válság: energiakrízis alakult ki Magyarországon, sorra teszik a bejelentéseket a cégek

Ha azonban az erőmű összes blokkja áll és lehűlt állapotba kerül, a szomszédos egységekből nem áll rendelkezésre segédgőz. Emiatt az első blokk elindítása lényegesen nehezebb, hosszabb és lassabb folyamat.

A vezérigazgató-helyettes felidézte, hogy az erőmű megépülésekor még a reaktorok mellé telepített kazánokkal indították be az első blokkot. A most várható leállást követő újraindításkor azonban a létesítmény a saját berendezéseivel, külső villamos energia felhasználásával melegíti majd fel a rendszert a kívánt hőmérsékletre.

Amint a reaktor eléri a megfelelő hőmérsékletet és indíthatóvá válik, a normál indítási eljárás lép életbe. A szakember megjegyezte, hogy ez a teljes folyamat akár egy hétig is elhúzódhat.

Az újraindítási eljárás ugyanakkor még akkor sem kezdhető meg azonnal, ha a Duna vízgyűjtő területén jelentős csapadék hullik.

A blokkok energetikai indítása ugyanis kizárólag akkor lehetséges, ha az erőmű térségében is megfelelő a vízállás és kellő mennyiségű hűtővíz áll rendelkezésre, ennek hiányában a berendezések felfűtése sem kezdhető meg.

A következő napok menetrendjéről szólva Nagy László elmondta, hogy

  • a jelenleg működő két blokk egyikének leállítását a legfrissebb vízállás-előrejelzések alapján már vasárnap este meg kell kezdeni, ami a teljesítmény fokozatos csökkentésével jár.
  • Hétfőtől a még üzemben maradó egyetlen blokk is várhatóan csak a névleges teljesítménye alatt termel majd, mivel az atomerőmű számára a Dunából hűtővizet biztosító nyolc szivattyúból mindössze egy üzemel majd.
  • Ezt követően az utolsó blokk teljesítményét is csökkentik, és a jelenlegi prognózisok szerint a hét közepén annak termelését is teljesen leállítják.
Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter: kedden vagy szerdán teljesen leáll Paks

Így hat a paksi atomerőmű leállása a magyar gazdaságra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erősítést kapott Oroszország, több ezren tüntetnek Kijevben - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Tisza-kormány: leáll Paks, nagyszabású sorcsere zajlik a Külügyminisztériumban
Figyelmeztetnek a magyar kutatók: sokkal nagyobb veszély leselkedik ránk éjszaka, mint a nappali hőségben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility