Eljött a pillanat: 14 településen léptek életbe súlyos vízhasználati korlátozások

A közösségi médiában tájékoztatta a lakosságot a DMRV a jelenleg kialakult helyzetről. Ahogy írják, az elmúlt napokban

minden figyelmeztetés és a 30 százalékos kapacitás-csökkenés ellenére a lakossági vízfelhasználás mintegy másfélszeresére növekedett több településen is.

A társaság kiemelte, hogy emiatt vízellátási problémák fenyegetnek, é az eddigi I. és II. fokú vízkorlátozási rendelkezések nem vezettek eredményre, ezért III. szintre kell emelniük az intézkedéseket. Tájékoztatásuk szerint Szentendrén mintegy 4500 lakos nem jut hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz.

Kiemelték, hogy a maximális kapacitás sem elegendő, ezért az üzembiztonság fenntartása érdekében 14 településen, főképp a Pilisi-medencében életbe lépnek a korlátozó intézkedések.

Ezek a következők: Tahitótfalu, Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt.

A DMRV kijelentette, hogy a megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel törekszik enyhíteni a kialakult helyzeten, valamint a honvédség segítségével is számolhatnak, azonban valódi változást kizárólag a vízfogyasztás drasztikus csökkentésével lehet elérni.

A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken, tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzatoktól a kötelező fogyasztáscsökkentésre

– írják.

A poszt végén arra kérik a lakosságot, hogy legyenek szolidárisak, csökkentsék a fogyasztást, hogy ezzel hozzájáruljanak a szolgáltatás zavartalanságához.

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