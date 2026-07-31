Energiahelyzet: levelet küldött a minisztérium a nagyfogyasztóknak

A Paksi Atomerőmű leállítása miatt a kormány az energiafelhasználás mérséklésére szólította fel a lakosságot. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arra kérte a fogyasztókat, hogy ahol csak lehet, takarékoskodjanak az energiával. A kieső paksi termelést a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitások mozgósításával, valamint szükség esetén villamosenergia-importtal igyekeznek pótolni.
A kialakult helyzet miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium pénteken a legnagyobb energiafogyasztókat is megkereste.
A tárca arra kíváncsi, hogy ezek a cégek mekkora villamosenergia-felhasználással számolnak a következő időszakban. Azoknál a vállalatoknál pedig, amelyek rendelkeznek előre kidolgozott fogyasztáscsökkentési tervvel, azt is szeretnék látni, hogy annak alkalmazása mellett mekkora fogyasztással kalkulálnak.
A vállalatok közben arra számítanak, hogy amennyiben az önkéntes fogyasztásmérséklés nem bizonyul elegendőnek az ellátási zavarok megelőzéséhez, a következő napokban további intézkedésekre lehet szükség. Ebben az esetben a nagyobb energiafogyasztók korlátozása is felmerülhet, egyes vállalatoknak meghatározott időszakokra és bizonyos mértékben csökkenteniük kell a fogyasztásukat.
A Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének egyik legfontosabb pillére, ezért a blokkok leállása érdemben szűkíti a hazai termelési kapacitást.
A kieső mennyiséget rövid távon elsősorban más erőművek termelésének növelésével és a külföldről beszerezhető villamos energia mennyiségének emelésével lehet ellensúlyozni. Az import lehetősége azonban nem korlátlan, ezért merül fel a kérdés, hogy lesz-e elegendő áram "mindenre" a következő hetekben.
A mostani helyzetben ezért különösen fontos lehet, hogy a rendszerirányító pontos képet kapjon arról, mekkora fogyasztással számolnak a legnagyobb ipari felhasználók.
A nagyfogyasztók felhasználásának akár időszakos (önkorlátozó) mérséklése is segíthet abban, hogy a rendelkezésre álló termelés és az aktuális fogyasztás között fennmaradjon a szükséges egyensúly.
Az önkéntes fogyasztáscsökkentés és az esetleges későbbi korlátozás között lényeges különbség van. Előbbi esetben a vállalatok saját döntésük alapján mérséklik energiafelhasználásukat, míg egy rendszerbiztonsági beavatkozás már szervezetten, előre meghatározott szempontok szerint érintheti a fogyasztókat. A mostani adatkérés egyik célja éppen az lehet, hogy a döntéshozók felmérjék, mekkora tartalék rejlik az ipari fogyasztás ideiglenes visszafogásában, ha a következő napokban erre szükség lenne.
Kedvező jel, hogy a lakosság már a kormányzati kérés nyomán azonnal mérsékelte energiafelhasználását. Ez arra utal, hogy a fogyasztók rövid távon is képesek jelentősen alkalmazkodni a kialakult helyzethez, ami enyhítheti a Paksi Atomerőmű leállása miatt kieső termelés pótlására nehezedő nyomást. Ha a következő napokban is fennmarad a visszafogottabb fogyasztás, az a rendszer egyensúlyának fenntartását is megkönnyítheti, ám kétségtelen, hogy várhatóan a vállalati szektornak is ki kell majd vennie a részét valamilyen módon a(z ön)korlátozásból.
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