Energiahiányban szenved a forint

A reggeli órákban a forint 362 körül van az euróval szemben és 315 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A tegnapi nap a japán jegybank beavatkozott a devizapiacon és több, mint 2%-ot erősödött a japán jen a dollárral szemben. Az euróval szemben is több, mint fél százalékot gyengült a dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírekre, a japán jen mozgására, valamint a bejövő makroadatokra figyelünk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images