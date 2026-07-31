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Energiahiányban szenved a forint
Gazdaság

Energiahiányban szenved a forint

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A tegnapi napon a japán jegybank devizapiaci beavatkozása nyomán a jen több mint 2 százalékot erősödött a dollárral szemben, miközben az euróval szemben is gyengült a dollár. A nap folyamán az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírek, a japán jen mozgása és a bejövő makroadatok állnak a figyelem középpontjában.
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Majdnem 1%-ot gyengült a forint

A dollárral szemben és már 317 felett az árfolyam.

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Brutális méretű beavatkozást hajtottak végre a japánok

Japán feltehetően mintegy 53 milliárd dollár értékben avatkozott be a devizapiacon a jen erősítése érdekében – derül ki a Bloomberg jegybanki adatokon alapuló elemzéséből. Az összeg a valaha volt legnagyobb egynapos japán devizapiaci intervenció lehetett.

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Brutális méretű beavatkozást hajtottak végre a japánok
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Egyre jobban ütik a forintot

364-et támadja a forint az euróval szemben, miközben a dollárral szemben már 316 felett az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Friss adatok érkeztek, egyre jobban érik a szeptemberi kamatemelés az eurózónában

Júliusban 2,9 százalékra emelkedett az euróövezet inflációja, ami növeli az Európai Központi Bank (EKB) szeptemberi kamatemelésének valószínűségét, miközben a magas olajárak az áremelkedési nyomás további szélesedését vetítik előre.

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Friss adatok érkeztek, egyre jobban érik a szeptemberi kamatemelés az eurózónában
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Megint szakad a jen, újabb intervenció történhetett

Hirtelen megint nagyot esett a dollár-jen árfolyam, a kurzus egészen 158,5 közelébe szúrt le percek alatt a korábban látott 160,2 körüli szintről.

A mozgás kiváltója jó eséllyel a japán hatóságok újabb devizapiaci intervenciója lehetett,

amely a hónapok óta nyomás alatt lévő japán fizetőeszköz erősítését és a spekulatív befektetői pozíciók (carry trade-állomány) csökkentését célozza. A japán hatóságok csütörtökön is végrehajtottak már egy hasonló lépést, akkor a 163,5 feletti szintekről szintén 158,5-ig csökkent a kurzus percek alatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Folytatódik a forint gyengülése

363,4 körül az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengül a forint

Gyengülni kezdett a forint a dollárral szemben és már 315 felett az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tegnap váratlanul óriásit erősödött a japán deviza

Az amerikai és japán hatóságok összehangolt beavatkozással erősítették a japán jent. Most akkor újra erősödni tud a jen és mi lesz a carry traddel és a részvénypiacokkal? Az elmúlt hetekben ezt a témát több cikkben is alaposan körüljártuk, érdemes most őket újra fellapozni:

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Nem emelt a japán jegybank

A Bank of Japan (BOJ) pénteken változatlanul, 1 százalékon hagyta az irányadó kamatot, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a maginflációs mutató a következő hónapokban egyértelműen a kétszázalékos célérték fölé emelkedhet.

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Nem emelt a japán jegybank
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Szakad az olaj, mit csinál a forint?

A reggeli órákban a forint 362 körül van az euróval szemben és 315 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A tegnapi nap a japán jegybank beavatkozott a devizapiacon és több, mint 2%-ot erősödött a japán jen a dollárral szemben. Az euróval szemben is több, mint fél százalékot gyengült a dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírekre, a japán jen mozgására, valamint a bejövő makroadatokra figyelünk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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