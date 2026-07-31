Energiakrízisbe taszítja a hőség Magyarországot, sosem látott lépésre készülnek Paksnál – Percről percre tudósításunk a hőségről

Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén
Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.
Gajdos László: tartós vízhiányos időszak jön, Magyarország egy része elsivatagosodhat
Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere a következő napok várható időjárásával és az ehhez kapcsolódó eseményekről szólalt meg a közösségi médiában.
Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Megszólalt a miniszter a tomboló kánikula miatt, azonnali óvintézkedéseket kérnek a magyaroktól
A közösségi médiában posztolt Hegedüs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyarországra köszöntő rendkívüli hőséggel kapcsolatban.
Július 31-én is rekordalacsony szinteken a Duna
A vízügyi jelentések szerint tovább süllyedt a Duna vízszintje, szinte az egész országban sosem látott mélységet jeleznek a mutatók:
- Budapest: 20 centiméter (korábbi legkisebb vízállás - LKV: 33 cm)
- Esztergom: - 36 cm (korábbi LKV: - 20 cm)
- Paks: - 123 cm (korábbi LKV: - 97 cm)
- Baja: 6 cm (korábbi LKV: 26 cm)
A következő időszakban a helyzet változására nem is lehet számítani, a vízszint tovább süllyedhet.
Korábban 2030-ra várták, de már idén meglehet az egyik fontos magyar energiapolitikai cél
Az Európai Unióban 2030-ig 178 gigawattra nőhet az akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége, miközben a technológia költségei már alámúlják a gázerőművekét. Magyarország különösen jól áll: a hazai akkumulátoros tárolók teljesítménye már most megközelíti az 1 gigawattot, így az aktuális nemzeti energia- és klímatervben szereplő 2030-as célszámot várhatóan már idén teljesíti az ország. A MAVIR számításai szerint 2031-re akár 3-5 gigawattra is bővülhet a hazai tárolókapacitás, amit a Gazdasági és Energetikai Minisztérium megnégyszereződő szélerőmű-telepítési céljai is indokolnak. Az akkumulátorok terjedésének a közel-keleti konfliktus okozta újabb gázpiaci zavarok és a megújulók rohamos bővülése egyaránt lökést adnak.
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