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Energiakrízisbe taszítja a hőség Magyarországot, sosem látott lépésre készülnek Paksnál – Percről percre tudósításunk a hőségről
Gazdaság

Energiakrízisbe taszítja a hőség Magyarországot, sosem látott lépésre készülnek Paksnál – Percről percre tudósításunk a hőségről

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Az elmúlt évek csapadékszegény időjárásának köszönhetően Magyarországra rendkívül súlyos aszály köszönöntött rá a nyár második felére. A folyók vízhozama történelmi mélységbe süllyedt, ami egyszerre súlyosbítja a mezőgazdasági helyzetet és energiakrízishez vezetett, mivel az ország legfontosabb erőműve, Paks hamarosan teljesen leállhat. A következő napokban újabb hosszan tartó, rendkívül forró időszak köszönt be, ami tovább nehezíti a helyzetet. A tudósításunk percről percre követi a legfrissebb eseményeket az időjárásról és az emiatt kialakult krízisről.
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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén

Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.

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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén
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Gajdos László: tartós vízhiányos időszak jön, Magyarország egy része elsivatagosodhat

Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere a következő napok várható időjárásával és az ehhez kapcsolódó eseményekről szólalt meg a közösségi médiában.

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Gajdos László: tartós vízhiányos időszak jön, Magyarország egy része elsivatagosodhat
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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról

Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
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Megszólalt a miniszter a tomboló kánikula miatt, azonnali óvintézkedéseket kérnek a magyaroktól

A közösségi médiában posztolt Hegedüs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyarországra köszöntő rendkívüli hőséggel kapcsolatban.

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Megszólalt a miniszter a tomboló kánikula miatt, azonnali óvintézkedéseket kérnek a magyaroktól
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Július 31-én is rekordalacsony szinteken a Duna

A vízügyi jelentések szerint tovább süllyedt a Duna vízszintje, szinte az egész országban sosem látott mélységet jeleznek a mutatók:

  • Budapest: 20 centiméter (korábbi legkisebb vízállás - LKV: 33 cm)
  • Esztergom: - 36 cm (korábbi LKV: - 20 cm)
  • Paks: - 123 cm (korábbi LKV: - 97 cm)
  • Baja: 6 cm (korábbi LKV: 26 cm)

A következő időszakban a helyzet változására nem is lehet számítani, a vízszint tovább süllyedhet.

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Korábban 2030-ra várták, de már idén meglehet az egyik fontos magyar energiapolitikai cél

Az Európai Unióban 2030-ig 178 gigawattra nőhet az akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége, miközben a technológia költségei már alámúlják a gázerőművekét. Magyarország különösen jól áll: a hazai akkumulátoros tárolók teljesítménye már most megközelíti az 1 gigawattot, így az aktuális nemzeti energia- és klímatervben szereplő 2030-as célszámot várhatóan már idén teljesíti az ország. A MAVIR számításai szerint 2031-re akár 3-5 gigawattra is bővülhet a hazai tárolókapacitás, amit a Gazdasági és Energetikai Minisztérium megnégyszereződő szélerőmű-telepítési céljai is indokolnak. Az akkumulátorok terjedésének a közel-keleti konfliktus okozta újabb gázpiaci zavarok és a megújulók rohamos bővülése egyaránt lökést adnak.

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Korábban 2030-ra várták, de már idén meglehet az egyik fontos magyar energiapolitikai cél
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Gelencsér András: A földi pokol tornácán – újabb hőkupola Magyarország felett

A brutális hőhullámok és az egyre súlyosabb aszályok már nem a jövőnk, hanem a jelenünk. A globális felmelegedés folyamatát az emberiség már nem képes megállítani, de a túlélésünk kulcsa még a kezünkben van: a természet azonnali és megalkuvás nélküli védelme.

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Gelencsér András: A földi pokol tornácán – újabb hőkupola Magyarország felett
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Sosem látott aszály Magyarországon, súlyos energiakrízis alakult ki – Percről percre tudósításunk a hőségről

Cikkünk folyamatosan követi a legfrissebb eseményeket, köztük a hőségre vonatkozó bejelentéseket, az energiakrízissel kapcsolatos kormányzati döntéseket, vagy éppen az időjárási előrejelzéseket.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

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