Érdekes fordulatok a lakásépítésben

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A második negyedévben nőtt a lakásépítések száma, viszont kevesebb új építési engedélyt adtak ki Magyarroszágon. Előbbi megerősíti az előző negyedévben megindult erősödő tendenciát, utóbbi viszont váratlan fordulat az eddig emelkedő trendben.

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Idén a második negyedévben 3457 lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, ez 42%-kal több, mint egy évvel korábban - derül ki a KSH ma közzétett adataiból. Ezzel véget ért a lakásépítések mélyponton való stagnálása, ami 2025-ben jellemezte a piacot. Az idén már az első negyedévben érezhető elmozdulást láttunk az átadott lakások számában, a második negyedévben pedig a szezonálisan igazított adataink szerint két és fél éve nem látott mennyiségű lakás épült.

Mint az alábbi ábrán látható: az újlakás-építés még mindig fényévekre van a korábbi csúcsaitól, de a fordulat után további növekedésre számíthatunk. Az állami támogatások és ösztönzők hatására érezhetően élénkül az újlakáspiac.

A további növekedést a kiadott építési engedélyek két éve megindult növekedése alapján lehet várni. 2024-ben negyedévente alig több, mint 4000 lakásra adtak ki építési engedélyt, ez 2026 elejére már megközelítette a 10 ezret. Ez az a szint, ami fölé a pénzügyi válság óta soha nem tudott menni a konjunktúramutató. Ennek fényében kissé kellemetlen meglepetés, hogy a friss adat szerint a második negyedévben az emelkedő tendencia megtört, vagyis a bűvös szintet most sem sikerült áttörni.

A második negyedévben 7297 darab építési engedélyt adtak ki, ez a nyers és a kiigazított adatsor alapján is érdemi visszaesés az első negyedévhez képest, éves alapon pedig gyakorlatilag stagnálásnak felel meg. Egyelőre nem lehet megmondani, hogy ideiglenes törésről van-e szó, de

a friss adattal megjelent a kockázat, hogy a kormányzati stimulus hatása gyorsan kifutott.

Ettől függetlenül még néhány negyedévig biztosan az átadott lakások számának emelkedését látjuk majd, hiszen a már csőben lévő projektek biztosítják a lendületet. Ezért az idén 15 és 20 ezer között lehet majd a megépült lakások száma, ami meghaladja az előző két év gyászos teljesítményét.

A lakásépítési konjunktúra központja az ország közepe. Az első fél évben 22%-kal épült több lakás az országban, mint tavaly ugyanilyenkor. Budapesten ugyanekkora a növekedés, ami a főváros nagy súlya miatt azt jelenti, hogy a növekedés harmadát a főváros adja. További egynegyedét teszi ki a növekedésnek a Pest megyei, illetve egyötödét a Fejér megyei fellendülés hozta.

Hogy van honnan növekedni, azt Tolna megye példája illusztrálja leginkább. Itt 12-szer több lakás épült az első félévben, mint tavaly ugyanilyenkor. A száguldás azonban mindössze 210 átadott lakást jelent, csak hát 2025 első félben ugyanez a szám 17 volt.

Az első félév építési engedélyi statisztikája alapján az építési lendület Közép-Magyarország mellett Győr-Moson -Sopron megyében tarthat ki.

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