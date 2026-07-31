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Fel kell készülni a legrosszabbra: a brutális hőség miatt hatalmas erdőtüzek fenyegetik Magyarországot
Gazdaság

Fel kell készülni a legrosszabbra: a brutális hőség miatt hatalmas erdőtüzek fenyegetik Magyarországot

Portfolio
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A  Copernicus Emergency Management Service nyilvános interaktív térképes oldal adatai szerint Magyarországon erődtüzek tombolhatnak a közeljövőben.

Magyarországon az elmúlt időszak aszályos időszaka miatt rendkívül kiszáradtak az erdők, ami extrém magas szintre emelte az erdőtüzek kialakulásának kockázatát. A következő napokban rendkívüli hőség éri el az országot, ami tovább fokozza a helyzetet. A kockázatok nyomon követésére a Copernikus nyilvános, ingyenesen elérhető, folyamatosan frissülő interaktív térképet készített, ezen különböző színekkel ábrázolják a veszélyességi fokozatokat.

A rendszer a tűzveszélyességi szintet műholdfelvételekből állapítják meg a növényzet állapota alapján. A térképen különböző színű, 8 kilométeres felbontásban látható négyzetek vannak, összesen hat kategóriában. A színkódok jelölik, hogy mekkora a valószínűsége a bozót- vagy erdőtűz kialakulásának. A térkép a hatóságoknak is nagy segítséget jelenthet, hogy pontosan hol számítsanak a lángok felcsapására. Az éppen

aktuális figyelmeztetés szerint Magyarország középső részei a legveszélyeztetettebbek.

Jelenleg a főváros körüli erdők, és a Budapesttől délnyugatra fekvő területeken alakulhat ki erdőtűz. Veszélyes még a Kisalföld nagy része és a Gerecse is. Ehhez hasonlóan a Kiskunság hasonlóan problémás terület, itt szintén vörös színnel jelölik az extrém magas kockázatokat. Magyarországon június 25-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, ennek megszegése súlyos következményeket vonhat magával. Az Időkép arra hívta fel a figyelmet, hogy a különösen veszélyeztetett területeken a jogszabályok betartása mellett állandó felügyelettel, járőrözéssel lehet csökkenteni a veszélyes tüzek kialakulását.

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Magyarországon sötétbordó színnel jelölt terület, vagyis „nagyon extrém” fokozat sehol sincs, ezt a szintet a Copernicus a 2021-es európai erdőtüzeket követően vezette be.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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