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Felmentések sora a Külügyminisztériumban: visszahívják a washingtoni, moszkvai és londoni nagyköveteket is
Gazdaság

Felmentések sora a Külügyminisztériumban: visszahívják a washingtoni, moszkvai és londoni nagyköveteket is

Portfolio
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Összesen 25 nagykövet külképviselet-vezetői megbízatásának megszüntetését hirdették ki a pénteki Magyar Közlönyben. A legnagyobb külpolitikai súlyú érintett állomáshelyek között van Washington, ahonnan Takács Szabolcs Ferenc, Moszkva, ahonnan Konkoly Norbert Attila, London, ahonnan Kumin Ferenc, valamint Kijev, ahonnan Heizer Antal távozik. Váltás lesz továbbá a belgrádi, a pozsonyi és a prágai nagykövetségen, illetve Magyarország NATO-, ENSZ-, EBESZ- és WTO-képviseleteinek élén is.

A mostani határozatsor a külképviseleti rendszer korábban bejelentett, nagyszabású átalakításának része.

Orbán Anita külügyminiszter június 26-án közölte, hogy 37 misszióvezetőt rendelnek haza: indoklása szerint egyesek megbízatása lejár, más esetekben pedig az új kormány külpolitikai prioritásai teszik szükségessé a személycserét.

Már június elején felmentették a varsói, a szófiai és a helsinki nagykövetet is; utóbbi, Breuer Klára államtitkárként folytatta munkáját a tárcánál. Kovács Tamás Iván brüsszeli nagykövet szintén már májusban maga jelentette be, hogy július 31-ével távozik posztjáról. A most kihirdetett 25 felmentés a megkezdett diplomáciai őrségváltás egyik legnagyobb hulláma.

A névsorban több, korábban nagy nyilvánosságot kapó szereplő is található.

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  • Szarka Gábor Levente az SZFE vitatott modellváltását és az egyetemfoglalás időszakát kancellárként vezényelte le, mielőtt Algériába került nagykövetnek.
  • Korom Ferencet 2021-ben, megbízatása közben váratlanul felmentették a Magyar Honvédség parancsnoki tisztségéből, majd Katarba nevezték ki.
  • Altusz Kristóf 2018-ban azzal került a hírekbe, hogy egy külföldi interjúban beszélt mintegy 1300 menekült magyarországi befogadásáról. 2022-től Novák Katalin diplomáciai igazgatójaként dolgozott a Sándor-palotában, de az államfő lemondása után távozott onnan.

A nagykövet egy állam legmagasabb rangú hivatalos képviselője egy másik országban vagy nemzetközi szervezetnél. Feladata, hogy képviselje kormánya külpolitikai álláspontját, kapcsolatot tartson a fogadó ország vezetőivel és intézményeivel, tárgyalásokat folytasson politikai, gazdasági és biztonsági ügyekben, valamint segítse a kétoldalú kereskedelmi, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlődését. A nagykövetség vezetőjeként irányítja a külképviselet munkáját, rendszeresen tájékoztatja saját kormányát a fogadó országban zajló folyamatokról, és válsághelyzetekben a magyar állampolgárok érdekeinek védelmében is szerepet vállal.

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