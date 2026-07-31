Felmentések sora a Külügyminisztériumban: visszahívják a washingtoni, moszkvai és londoni nagyköveteket is

Összesen 25 nagykövet külképviselet-vezetői megbízatásának megszüntetését hirdették ki a pénteki Magyar Közlönyben. A legnagyobb külpolitikai súlyú érintett állomáshelyek között van Washington, ahonnan Takács Szabolcs Ferenc, Moszkva, ahonnan Konkoly Norbert Attila, London, ahonnan Kumin Ferenc, valamint Kijev, ahonnan Heizer Antal távozik. Váltás lesz továbbá a belgrádi, a pozsonyi és a prágai nagykövetségen, illetve Magyarország NATO-, ENSZ-, EBESZ- és WTO-képviseleteinek élén is.

A mostani határozatsor a külképviseleti rendszer korábban bejelentett, nagyszabású átalakításának része.

Orbán Anita külügyminiszter június 26-án közölte, hogy 37 misszióvezetőt rendelnek haza: indoklása szerint egyesek megbízatása lejár, más esetekben pedig az új kormány külpolitikai prioritásai teszik szükségessé a személycserét.

Már június elején felmentették a varsói, a szófiai és a helsinki nagykövetet is; utóbbi, Breuer Klára államtitkárként folytatta munkáját a tárcánál. Kovács Tamás Iván brüsszeli nagykövet szintén már májusban maga jelentette be, hogy július 31-ével távozik posztjáról. A most kihirdetett 25 felmentés a megkezdett diplomáciai őrségváltás egyik legnagyobb hulláma.

A névsorban több, korábban nagy nyilvánosságot kapó szereplő is található.

Szarka Gábor Levente az SZFE vitatott modellváltását és az egyetemfoglalás időszakát kancellárként vezényelte le, mielőtt Algériába került nagykövetnek.

az SZFE vitatott modellváltását és az egyetemfoglalás időszakát kancellárként vezényelte le, mielőtt Algériába került nagykövetnek. Korom Ferencet 2021-ben, megbízatása közben váratlanul felmentették a Magyar Honvédség parancsnoki tisztségéből, majd Katarba nevezték ki.

2021-ben, megbízatása közben váratlanul felmentették a Magyar Honvédség parancsnoki tisztségéből, majd Katarba nevezték ki. Altusz Kristóf 2018-ban azzal került a hírekbe, hogy egy külföldi interjúban beszélt mintegy 1300 menekült magyarországi befogadásáról. 2022-től Novák Katalin diplomáciai igazgatójaként dolgozott a Sándor-palotában, de az államfő lemondása után távozott onnan.

A nagykövet egy állam legmagasabb rangú hivatalos képviselője egy másik országban vagy nemzetközi szervezetnél. Feladata, hogy képviselje kormánya külpolitikai álláspontját, kapcsolatot tartson a fogadó ország vezetőivel és intézményeivel, tárgyalásokat folytasson politikai, gazdasági és biztonsági ügyekben, valamint segítse a kétoldalú kereskedelmi, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlődését. A nagykövetség vezetőjeként irányítja a külképviselet munkáját, rendszeresen tájékoztatja saját kormányát a fogadó országban zajló folyamatokról, és válsághelyzetekben a magyar állampolgárok érdekeinek védelmében is szerepet vállal.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 26. Nemzetközi porondról igazolt új embert a Külügyminisztérium, szivárognak az első nevek a távozó misszióvezetőkről

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