Figyelmeztetnek a magyar kutatók: sokkal nagyobb veszély leselkedik ránk éjszaka, mint a nappali hőségben

A Kis Anna meteorológus és Pongrácz Rita, meteorológus, hidrológus által jegyezett tanulmányban a Magyarországot érintő rendkívül meleg időszakokkal foglalkoztak. Az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársai felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban egyre gyakoribbak a rendkívül meleg időszakok az országban, például 2026 júniusában minden idők második legmelegebb júniusa volt a 22,5 Celsius-fokos átlaghőmérséklettel. A következő egy hétben újra extrém meleg köszönt be a Kárpát-medencébe, nem elképzelhetetlen, hogy 40 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála.
A kutatók azonban egy másik jelenségre, az úgynevezett trópusi éjszakákra hívják fel a figyelmet.
Ez azt jelenti, hogy a napi minimum-hőmérséklet nem süllyed le 20 fok alá. Magyarországon június eleje óta előfordulnak 2026-ban ilyenek, ráadásul gyakran huzamosabb ideig alakulnak ki ilyen helyzetek. A legsúlyosabb nap június 29-én és 30-án volt, ekkor volt, ahol 27,1 fokig ment le a legalacsonyabb pillanatban a levegő hőmérséklete, ekkor szinte az egész országban trópusi éjszakát mértek.
Az elmúlt 54 év adatait összegezték, ebben szembetűnő, hogy milyen gyorsan növekszik Magyarországon a trópusi éjszakák száma. Az ezredfordulót megelőzően évente átlagosan egy ilyen éjszaka fordult elő, ez a szám a 21. században már háromra emelkedett. Extrém évnek számított a 2024-es, amikor kimagaslóan sok területet érintett a jelenség, akkor már június elején megfigyelhetőek voltak ez első ilyen éjszakák. Egy évvel később a helyzet valamelyest jobb lett, kevesebb trópusi éjszaka volt Magyarországon és kisebb területen. Nagyobb időszakokat vizsgálva az tűnik fel, hogy ameddig az 1971-1990 közötti időszakban csak néhány területen, kevésbé intenzíven jelent ez meg – például a Kiskunságban –, addig 2006 és 2025 között már jóval kiterjedtebb volt a jelenség és szinte mindenütt nőtt a gyakorisága is. Az az időszak is megnőtt, hogy meddig lehet trópusi éjszakára számítani: korábban augusztus közepén regisztrálták az utolsó ilyet, addig az ezredfordulót követően augusztus 20. után sem egyedülálló.
A tanulmányban írnak az extrém meleg emberi szervezetre gyakorolt hatásáról is, amely szerint ilyenkor megugrik az elhalálozások száma.
Az extrém meleg akadályozza a megfelelő pihenést, ami miatt a szükséges regenerálódás elmaradhat, aminek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki. Éppen emiatt a napi minimum-hőmérséklet tanulmányozása fontosabb lehet, mint a nappali csúcsok értékelése. A jövőben ráadásul tovább emelkedhet a trópusi éjszakák száma Magyarországon.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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