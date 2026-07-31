Fokozódik a krízis: egyre gyorsabban apad a Duna Budapestnél

Budapesten a reggeli vízállás még 20 centimétert mutatott, alig néhány órával később már csak 17 centiméteren van a mérce. A csökkenés miatt negatív irányba módosították a várható kilátásokat is, a várakozások szerint augusztus 6-ig 13 centiméterre csökken itt a vízszint, ugyanakkor a negatív forgatókönyv megvalósulása esetén akár bőven 0 centiméter alá eshet a vízszint. A helyzet nehézségét jelzi, hogy a legoptimistább kilátások szerint is csak éppen meghaladhatja a korábbi legkisebb vízállást a mérce.

Paksnál egyelőre nem módosultak a kilátások, továbbra is -134 centiméteren várják egy hét múlva a vízállást. Itt a legoptimistább és

a legpesszimistább forgatókönyvek alapján sem várható jelentős eltérés ettől, de legrosszabb esetben akár -150 centi alá is beeshet a vízszint.

A következő időszakban az időjárás-előrejelző modellek nem jeleznek jelentős csapadékot a Duna és a Tisza vízgyűjtő területén, így a súlyos krízis hosszú időn keresztül fennállhat.

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