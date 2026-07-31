Friss adatok érkeztek, egyre jobban érik a szeptemberi kamatemelés az eurózónában

Az Eurostat pénteken közzétett adatai alapján a közös valutát használó 21 országban
az infláció a júniusi 2,8 százalékról 2,9 százalékra gyorsult júliusban, ami pontosan megfelelt az elemzői várakozásoknak.
A drágulást elsősorban az iráni háború okozta olajáremelkedés hajtotta. A változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció ugyanakkor 2,4-ről 2,5 százalékra emelkedett, miközben a szolgáltatások áremelkedése 3,3 százalékra gyorsult.
A júliusi adatok önmagukban valószínűleg nem lesznek döntőek az EKB számára, hiszen a szeptember 10-i kamatdöntő ülés előtt még az augusztusi inflációs mutató is rendelkezésre áll majd. A jegybank ugyanakkor korábban egyértelműen jelezte a kamatemelési szándékot, arra hivatkozva, hogy a gazdaság az alapforgatókönyvük szerint alakul, amely már szeptemberre szigorítást feltételezett.
A friss növekedési adatok enyhítették azokat az aggodalmakat, hogy a kamatemelés letörné a konjunktúrát. Az euróövezet gazdasága a második negyedévben 0,4 százalékkal bővült – ami kétszerese a várakozásoknak –, rácáfolva azokra a borúlátó előrejelzésekre, amelyek szerint a háború és a magas energiaköltségek a recesszió szélére sodorhatják a térséget.
A pénzpiacok jelenleg több mint két kamatemelést áraznak be, októberig és áprilisig teljesen beépítve a várakozásokba a szigorító lépéseket. Az elemzők ugyanakkor óvatosabbak, többségük csupán egyetlen további emelésre számít, arra hivatkozva, hogy a magas energiaárak egyelőre nem váltottak ki másodkörös inflációs hatásokat.
A munkaerőpiac viszonylag laza, ami arra utal, hogy a bérnyomás tovább mérséklődik. A kínai import továbbra is olcsó, az élelmiszer-infláció pedig már hónapok óta lassul, ami részben ellensúlyozza az energiaárak emelkedését. Az energián kívüli iparcikkek áremelkedése – amely nagyrészt a kínai behozatalt tükrözi – júliusban csupán 0,9 százalékra gyorsult.
|Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
|Kategória
|2026 márc.
|2026 ápr.
|2026 máj.
|2026 jún.
|2026 júl.
|Élelmiszer, alkohol, dohány
|2,4
|2,4
|1,9
|1,5
|1,2
|Energia
|5,1
|10,8
|10,8
|8,5
|10,0
|Ipari termékek (kivéve energia)
|0,5
|0,8
|0,9
|0,7
|0,9
|Szolgáltatások
|3,2
|3,0
|3,5
|3,2
|3,3
|Maginfláció
|2,3
|2,2
|2,6
|2,4
|2,5
|Éves infláció
|2,6
|3,0
|3,2
|2,8
|2,9
|Forrás: Eurostat, Portfolio
Forrás: Reuters
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