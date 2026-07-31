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Friss adatok érkeztek, egyre jobban érik a szeptemberi kamatemelés az eurózónában
Gazdaság

Friss adatok érkeztek, egyre jobban érik a szeptemberi kamatemelés az eurózónában

Portfolio
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Júliusban 2,9 százalékra emelkedett az euróövezet inflációja, ami növeli az Európai Központi Bank (EKB) szeptemberi kamatemelésének valószínűségét, miközben a magas olajárak az áremelkedési nyomás további szélesedését vetítik előre.

Az Eurostat pénteken közzétett adatai alapján a közös valutát használó 21 országban

az infláció a júniusi 2,8 százalékról 2,9 százalékra gyorsult júliusban, ami pontosan megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A drágulást elsősorban az iráni háború okozta olajáremelkedés hajtotta. A változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció ugyanakkor 2,4-ről 2,5 százalékra emelkedett, miközben a szolgáltatások áremelkedése 3,3 százalékra gyorsult.

A júliusi adatok önmagukban valószínűleg nem lesznek döntőek az EKB számára, hiszen a szeptember 10-i kamatdöntő ülés előtt még az augusztusi inflációs mutató is rendelkezésre áll majd. A jegybank ugyanakkor korábban egyértelműen jelezte a kamatemelési szándékot, arra hivatkozva, hogy a gazdaság az alapforgatókönyvük szerint alakul, amely már szeptemberre szigorítást feltételezett.

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A friss növekedési adatok enyhítették azokat az aggodalmakat, hogy a kamatemelés letörné a konjunktúrát. Az euróövezet gazdasága a második negyedévben 0,4 százalékkal bővült – ami kétszerese a várakozásoknak –, rácáfolva azokra a borúlátó előrejelzésekre, amelyek szerint a háború és a magas energiaköltségek a recesszió szélére sodorhatják a térséget.

A pénzpiacok jelenleg több mint két kamatemelést áraznak be, októberig és áprilisig teljesen beépítve a várakozásokba a szigorító lépéseket. Az elemzők ugyanakkor óvatosabbak, többségük csupán egyetlen további emelésre számít, arra hivatkozva, hogy a magas energiaárak egyelőre nem váltottak ki másodkörös inflációs hatásokat.

A munkaerőpiac viszonylag laza, ami arra utal, hogy a bérnyomás tovább mérséklődik. A kínai import továbbra is olcsó, az élelmiszer-infláció pedig már hónapok óta lassul, ami részben ellensúlyozza az energiaárak emelkedését. Az energián kívüli iparcikkek áremelkedése – amely nagyrészt a kínai behozatalt tükrözi – júliusban csupán 0,9 százalékra gyorsult.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
Kategória 2026 márc. 2026 ápr. 2026 máj. 2026 jún. 2026 júl.
Élelmiszer, alkohol, dohány 2,4 2,4 1,9 1,5 1,2
Energia 5,1 10,8 10,8 8,5 10,0
Ipari termékek (kivéve energia) 0,5 0,8 0,9 0,7 0,9
Szolgáltatások 3,2 3,0 3,5 3,2 3,3
Maginfláció 2,3 2,2 2,6 2,4 2,5
Éves infláció 2,6 3,0 3,2 2,8 2,9
Forrás: Eurostat, Portfolio          
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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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