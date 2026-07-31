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Gajdos László azt kéri, halasszuk el az autómosást és a locsolást
Gazdaság

Gajdos László azt kéri, halasszuk el az autómosást és a locsolást

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A Duna rekordalacsony vízállása miatt a lakosság segítségét és tudatos víztakarékosságát kéri Gajdos László, mivel a kialakult helyzet már az ivóvízellátást és az energiabiztonságot is veszélyezteti. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ökológiai katasztrófáról még nem beszélhetünk.

A folyó vízszintje napról napra csökken, ami komoly kihívások elé állítja a szolgáltatókat. A politikus arra kérte a lakosságot, hogy a következő időszakban lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást, valamint minden olyan vízhasználatot, amely a mindennapokban nem feltétlenül szükséges.

A rendkívüli szárazság közvetlen hatással van a lakossági szolgáltatásokra is.

A csökkenő vízhozam miatt a közműszolgáltatók nehezebben tudnak elegendő ivóvizet biztosítani, bizonyos területeken már most 30 százalékos visszaesés tapasztalható a kitermelésben.

A vízhiány emellett a kritikus infrastruktúrát, így a Paksi Atomerőmű biztonságos működését is veszélyezteti, amelynek hűtéséhez elengedhetetlen a folyó megfelelő vízállása.

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Bár a helyzet aggasztó, a szakpolitikus szerint ökológiai katasztrófáról egyelőre még nem beszélhetünk. Mind a Duna, mind a Tisza mentén biztosítottak még a vizes élőhelyek, a szakértők pedig abban bíznak, hogy a komolyabb természetkárosodás előtt megérkezik a szükséges csapadék.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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