Gajdos László azt kéri, halasszuk el az autómosást és a locsolást

A folyó vízszintje napról napra csökken, ami komoly kihívások elé állítja a szolgáltatókat. A politikus arra kérte a lakosságot, hogy a következő időszakban lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást, valamint minden olyan vízhasználatot, amely a mindennapokban nem feltétlenül szükséges.

A rendkívüli szárazság közvetlen hatással van a lakossági szolgáltatásokra is.

A csökkenő vízhozam miatt a közműszolgáltatók nehezebben tudnak elegendő ivóvizet biztosítani, bizonyos területeken már most 30 százalékos visszaesés tapasztalható a kitermelésben.

A vízhiány emellett a kritikus infrastruktúrát, így a Paksi Atomerőmű biztonságos működését is veszélyezteti, amelynek hűtéséhez elengedhetetlen a folyó megfelelő vízállása.

Bár a helyzet aggasztó, a szakpolitikus szerint ökológiai katasztrófáról egyelőre még nem beszélhetünk. Mind a Duna, mind a Tisza mentén biztosítottak még a vizes élőhelyek, a szakértők pedig abban bíznak, hogy a komolyabb természetkárosodás előtt megérkezik a szükséges csapadék.

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