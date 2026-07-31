Gajdos László: tartós vízhiányos időszak jön, Magyarország egy része elsivatagosodhat

Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere a következő napok várható időjárásával és az ehhez kapcsolódó eseményekről szólalt meg a közösségi médiában.

A tárcavezető az Országos Vízügyi Koordinációs Központban tett látogatást, ahol kiemelte, hogy

tartós vízhiányos időszakra kell felkészülni.

Elmondta, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban se a Duna, sem pedig a Tisza vízgyűjtőjén nem lehet csapadékra számítani, emiatt a folyók vízszintje tovább csökkenhet. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy „néhány nap múlva” a kritikus szint alá csökken a vízszint Paksnál, ez pedig az atomerőmű leállítását eredményezheti.

A miniszter ezt követően a klímaváltozásra hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy nagyon fontos a megfelelő hozzáállás a döntésekben, mivel a következő években egymillió ember élhet sivatagos környezetben Magyarországon, amennyiben nem a megfelelő irányba halad tovább a politika. Zárásképpen újra elmondta, hogy az esőhiány miatt nem töltődnek megfelelően a tartalékok, ezért felszólította a lakosságot a takarékosságra.

Magyar Péter szintén ma reggel arról posztolt, hogy egyelőre működésben van a paksi erőmű.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio