Így hat a paksi atomerőmű leállása a magyar gazdaságra

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A hűtési problémák miatt a paksi atomerőmű teljes leállása biztossá vált, ami több csatornán keresztül érinti a magyar gazdaságot. Az erőmű közvetlen GDP-hozzájárulása mintegy 0,5 százalék, így a termelés kiesésének növekedési hatása önmagában limitált. A kieső kapacitás importból történő pótlása azonban a külső egyensúlyt akár a GDP 1 százalékával is ronthatja, miközben a nagykereskedelmi áramárak drágulása az inflációt is 1 százalékpontot meghaladó mértékben emelheti. A kormányzat már nem a teljes importkiváltásra rendezkedik be, hanem a fogyasztás csökkentésére ösztönzi a gazdasági szereplőket, mivel az ilyen mértékű importfüggőség komoly ellátásbiztonsági kockázatokat hordoz. Ez a mennyiségi alkalmazkodás lehet a legfájdalmasabb a gazdasági teljesítményre nézve.

A hűtési kihívások miatt mára biztosan eldőlt, hogy a paksi atomerőmű teljesen leáll. A magyar villamosenergia rendszer legfontosabb termelőjének kiesése több csatornán keresztül hat a gazdaságra, ezeket tekintjük át röviden.

A közvetlen hatás

Bár Paks jelentősége az ország működésében hatalmas, a gazdasági teljesítményre önmagában kicsi a hatása. A teljes villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazat súlya 2-3%, ez alapján

a paksi atomerőmű hozzáadott értéke a teljes magyar GDP-hez 0,5% körül lehet.

Vagyis a termelés kiesése a gazdasági összteljesítményre igen limitált, ha tartósan, hosszú hetekre leállna az erőmű, akkor elképzelhető, hogy a negyedéves GDP-növekedésben ki lehetne mutatni néhány tized százalékpontos negatív hatást. Ha figyelembe vesszük, hogy az atomerőmű leállása bizonyos beszállítói keresletet is visszavet (mérnöki, informatikai szolgáltatások stb.), az kicsit növeli a nemzetgazdasági veszteséget, de továbbra is minimális, néhány tized százalékpontos közvetlen következményről beszélhetünk.

Első forgatókönyv: teljes importfedezés

A hazai villamosenergia-hálózat fizikailag képes a kieső energiamennyiség külföldről történő pótlására. Amennyiben ez valóban megtörténik, akkor elvileg mennyiségi alkalmazkodásra (a hazai áramfogyasztás csökkentésére) nincs szükség.

Viszont mivel Paks a spot árak harmadán-negyedén termel, az ország villamosenergia-számlája látványosan emelkedik. Ez a 2022-23-as energiaválságra visszagondolva riasztónak tűnhet, de valójában kicsit jobban végiggondolva, a hatások ennék sokkal visszafogottabbak lennének.

Az importigény növekedése az egyszerű kereslet-kínálati összefüggések alapján emelheti az áramárat. Ez egyébként Európán belül már ma is a mi régiónkban a legmagasabb, 130 euró feletti a MWh-ár a másnapi piacon. (Valójában pedig napon belül óriási a szóródás, a napsütéses órákban kifejezetten alacsony is tud lenni, este viszont 300 euró feletti árat is láttunk a napokban.)

A drágulás a magasabb import mellett tovább rontja a külső egyensúlyt. A külkereskedelmi mérleg többlete, illetve az ország általános külső finanszírozási pozíciója alapján azt mondhatjuk, hogy ez a hatás látható lenne, de a mértékét tekintve nem lenne drámai. A 16 TWh-s paksi termeléssel, illetve némi áremelkedéssel számolva a külső egyensúlyunk hozzávetőleg a GDP 1%-ával romolhat, ami bőven a menedzselhető tartományon belülinek tűnik. De ez a teljes éves hatás, ilyen hosszú ideig remélhetőleg nem áll fent a krízishelyzet.

Elvileg az import növekedése a devizapiacon megjelenve gyengítheti a forint árfolyamát. Ám ha ez a jegybank céljaival szembemenne, elképzelhetőnek tartjuk, hogy a korábban már többször bevetett eszközzel élne: a devizatartalék terhére váltaná le az energiaimporthoz szükséges eurót, így kivezetve a többletkeresletet a forintpiacról.

A paksi olcsó áram kiesését két területen érdemes vizsgálni. A lakosság védve van a drágulástól a hatósági áramár miatt. Az állami energiaszolgáltató viszont kénytelen magasabb áron beszerezni az egyetemes szolgáltatáshoz a villamosenergiát, ezen vesztesége keletkezik. Az MVM nyereséges (tavaly 200 milliárd forint feletti profitot könyvelt el), ezért indokoltabb nyereségcsökkenésről beszélni. Így igazából az állami költségvetést terheli a drágulás, ami azon keresztül jelenik meg, hogy az állam tulajdonosként kevesebb osztalékhoz jut. (A elmúlt években a büdzsé sanyarú helyzetére tekintettel az állam rendre lesöpörte a padlást, és szinte a teljes nyereséget kivette osztalékként.)

A vállalatok helyzete lényegesen eltér. Ők jelenleg is világpiaci áron jutnak hozzá az energiához, tehát nem az olcsó paksi áram kiesése, hanem az importárszint emelkedése fájhat - elsősorban azoknak, akik indexált szerződéssel, változó áron kapják az áramot. A paksi kapacitások kiesésétől azonban nem kell azt várni, hogy annyira felborul a régiós energiapiac, hogy az árak extrém emelkedésétől kellene tartani, tehát aligha ez fogja csődbe vinni a cégeket, így a növekedési hatást ebben az esetben is legfeljebb néhány tized százalékpontra becsülnénk.

A növekedési hatás másik csatornája, hogy a cserearányromlás eredményeképp az országban képződő, elkölthető jövedelem csökken, ami a keresleti oldalt szűkíti. Ennek a hatása szintén mérsékelt maradhat, vagyis

a teljes importfedezés forgatókönyve mellett a paksi leállás közvetlen és közvetett hatása még éves viszonylatban is a GDP 1%-a alatti növekedési hatást jelentene.

A dráguló energia az inflációra is hatna. Bár a fogyasztói áramárak nem váltonak, a termelés drágulása átgyűrűzik a termékek és szolgáltatások áraiba. Ennek mértéke nagyon bizonytalan, függ a drágulás mértékétől és az ársokk időbeli lefutásától, hosszától. A nagykereskedelmi áramárak néhány 10 százalékos drágulása akár 1 százalékpontot meghaladó mértékben is emelheti az inflációt.

2. forgatókönyv: alkalmazkodás

A fenti forgatókönyveken azonban érezhetően túl vagyunk. Az importtal történő teljes kiváltással láthatóan a kormányzat sem számol, már elkezdte ösztönözni a gazdasági szereplőket a fogyasztás csökkentésére, vagyis a helyzethez történő mennyiségi alkalmazkodásra. Ez a fent vázolt hatások alapján is logikus lépés, még ha nem is tűnnek drámainak a kövezkezmények. A spórolás racionalitását azonban elsősorban az adja, hogy hiába tudja befogadni a hazai villamosenergia-rendszer a teljes kiváltáshoz szükséges importot, egyáltalán nem garantált, hogy ez a külső kínálat minden pillanatban rendelkezésre áll. Vagyis az ilyen mértékű kiszolgáltatottság értelemszerűen ellátási kockázatokat hordoz, a sérülékenységet pedig a fogyasztás csökkenésével érdemes mérsékelni.

A mennyiségi alkalmazkodás gazdasági teljesítményre gyakorolt hatását felmérni egyelőre szinte lehetetlen. Az alkalmazkodásnak ugyanis rengeteg formája van, csak az eddig felmerült javaslatok, ötletek, találgatások alapján:

önkéntes takarékoskodás józan belátás alapján,

nem termelő energiafogyasztás csökkentése (pl. díszkivilágítás),

időszakos tervezett szolgáltatás leállítás (gördülő áramszünetek),

vállalati tervezett önkéntes spórolási programok,

csúcsidőben történő korlátozások,

legnagyobb fogyasztók teljes leállítása,

kiszámíthataltan ellátási akadozások, váratlan áramszünetek.

Jól látható, hogy a helyzet súlyossága, az alkalmazkodáshoz igénybe vett eszközök alapvetően befolyásolják, hogy a magyar gazdaság teljesítménye mennyire esik vissza. Amennyiben az importból történő teljes pótlás nem lehetséges, és valódi kínálati korlát lép fel, akkor a teljes éves hatás a GDP több százalékára is rúghat, recessziós veszélyeket vetve fel. Ehhez a forgatókönyvhöz azonban gyorsan hozzá kell tenni két dolgot::

Elég valószínűtlen, hogy egy évig fennállna a mostani krízishelyzet, ennek az időnek a töredékével érdemes csak számolni. A korábbi évek energiasokkjai bebizonyították, hogy ha hosszabb időre szóló alkalmazkodásról van szó, a gazdaság szereplői meglepően rugalmasak, keresleti és kínálati oldalon egyaránt képesek működőképes megoldások kialakítására.

A jelenlegi ismereteink alapján a paksi atomerőmű leállásának gazdasági következményei korlátozottak maradhatnak. Ugyanakkor az energia-krízishelyzet figyelmeztet: a környezetünk megváltozott és ez a változás tartós. A hatások úgy maradnak mérsékeltek, ha a következő években az energiapolitika gőzerővel kezdni meg az átalakítást - kínálati és keresleti oldalon egyaránt.

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