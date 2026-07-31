Így hat a paksi atomerőmű leállása a magyar gazdaságra

A hűtési kihívások miatt mára biztosan eldőlt, hogy a paksi atomerőmű teljesen leáll. A magyar villamosenergia rendszer legfontosabb termelőjének kiesése több csatornán keresztül hat a gazdaságra, ezeket tekintjük át röviden.
A közvetlen hatás
Bár Paks jelentősége az ország működésében hatalmas, a gazdasági teljesítményre önmagában kicsi a hatása. A teljes villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazat súlya 2-3%, ez alapján
a paksi atomerőmű hozzáadott értéke a teljes magyar GDP-hez 0,5% körül lehet.
Vagyis a termelés kiesése a gazdasági összteljesítményre igen limitált, ha tartósan, hosszú hetekre leállna az erőmű, akkor elképzelhető, hogy a negyedéves GDP-növekedésben ki lehetne mutatni néhány tized százalékpontos negatív hatást. Ha figyelembe vesszük, hogy az atomerőmű leállása bizonyos beszállítói keresletet is visszavet (mérnöki, informatikai szolgáltatások stb.), az kicsit növeli a nemzetgazdasági veszteséget, de továbbra is minimális, néhány tized százalékpontos közvetlen következményről beszélhetünk.
Első forgatókönyv: teljes importfedezés
A hazai villamosenergia-hálózat fizikailag képes a kieső energiamennyiség külföldről történő pótlására. Amennyiben ez valóban megtörténik, akkor elvileg mennyiségi alkalmazkodásra (a hazai áramfogyasztás csökkentésére) nincs szükség.
Viszont mivel Paks a spot árak harmadán-negyedén termel, az ország villamosenergia-számlája látványosan emelkedik. Ez a 2022-23-as energiaválságra visszagondolva riasztónak tűnhet, de valójában kicsit jobban végiggondolva, a hatások ennék sokkal visszafogottabbak lennének.
Az importigény növekedése az egyszerű kereslet-kínálati összefüggések alapján emelheti az áramárat. Ez egyébként Európán belül már ma is a mi régiónkban a legmagasabb, 130 euró feletti a MWh-ár a másnapi piacon. (Valójában pedig napon belül óriási a szóródás, a napsütéses órákban kifejezetten alacsony is tud lenni, este viszont 300 euró feletti árat is láttunk a napokban.)
A drágulás a magasabb import mellett tovább rontja a külső egyensúlyt. A külkereskedelmi mérleg többlete, illetve az ország általános külső finanszírozási pozíciója alapján azt mondhatjuk, hogy ez a hatás látható lenne, de a mértékét tekintve nem lenne drámai. A 16 TWh-s paksi termeléssel, illetve némi áremelkedéssel számolva a külső egyensúlyunk hozzávetőleg a GDP 1%-ával romolhat, ami bőven a menedzselhető tartományon belülinek tűnik. De ez a teljes éves hatás, ilyen hosszú ideig remélhetőleg nem áll fent a krízishelyzet.
Elvileg az import növekedése a devizapiacon megjelenve gyengítheti a forint árfolyamát. Ám ha ez a jegybank céljaival szembemenne, elképzelhetőnek tartjuk, hogy a korábban már többször bevetett eszközzel élne: a devizatartalék terhére váltaná le az energiaimporthoz szükséges eurót, így kivezetve a többletkeresletet a forintpiacról.
A paksi olcsó áram kiesését két területen érdemes vizsgálni. A lakosság védve van a drágulástól a hatósági áramár miatt. Az állami energiaszolgáltató viszont kénytelen magasabb áron beszerezni az egyetemes szolgáltatáshoz a villamosenergiát, ezen vesztesége keletkezik. Az MVM nyereséges (tavaly 200 milliárd forint feletti profitot könyvelt el), ezért indokoltabb nyereségcsökkenésről beszélni. Így igazából az állami költségvetést terheli a drágulás, ami azon keresztül jelenik meg, hogy az állam tulajdonosként kevesebb osztalékhoz jut. (A elmúlt években a büdzsé sanyarú helyzetére tekintettel az állam rendre lesöpörte a padlást, és szinte a teljes nyereséget kivette osztalékként.)
A vállalatok helyzete lényegesen eltér. Ők jelenleg is világpiaci áron jutnak hozzá az energiához, tehát nem az olcsó paksi áram kiesése, hanem az importárszint emelkedése fájhat - elsősorban azoknak, akik indexált szerződéssel, változó áron kapják az áramot. A paksi kapacitások kiesésétől azonban nem kell azt várni, hogy annyira felborul a régiós energiapiac, hogy az árak extrém emelkedésétől kellene tartani, tehát aligha ez fogja csődbe vinni a cégeket, így a növekedési hatást ebben az esetben is legfeljebb néhány tized százalékpontra becsülnénk.
A növekedési hatás másik csatornája, hogy a cserearányromlás eredményeképp az országban képződő, elkölthető jövedelem csökken, ami a keresleti oldalt szűkíti. Ennek a hatása szintén mérsékelt maradhat, vagyis
a teljes importfedezés forgatókönyve mellett a paksi leállás közvetlen és közvetett hatása még éves viszonylatban is a GDP 1%-a alatti növekedési hatást jelentene.
A dráguló energia az inflációra is hatna. Bár a fogyasztói áramárak nem váltonak, a termelés drágulása átgyűrűzik a termékek és szolgáltatások áraiba. Ennek mértéke nagyon bizonytalan, függ a drágulás mértékétől és az ársokk időbeli lefutásától, hosszától. A nagykereskedelmi áramárak néhány 10 százalékos drágulása akár 1 százalékpontot meghaladó mértékben is emelheti az inflációt.
2. forgatókönyv: alkalmazkodás
A fenti forgatókönyveken azonban érezhetően túl vagyunk. Az importtal történő teljes kiváltással láthatóan a kormányzat sem számol, már elkezdte ösztönözni a gazdasági szereplőket a fogyasztás csökkentésére, vagyis a helyzethez történő mennyiségi alkalmazkodásra. Ez a fent vázolt hatások alapján is logikus lépés, még ha nem is tűnnek drámainak a kövezkezmények. A spórolás racionalitását azonban elsősorban az adja, hogy hiába tudja befogadni a hazai villamosenergia-rendszer a teljes kiváltáshoz szükséges importot, egyáltalán nem garantált, hogy ez a külső kínálat minden pillanatban rendelkezésre áll. Vagyis az ilyen mértékű kiszolgáltatottság értelemszerűen ellátási kockázatokat hordoz, a sérülékenységet pedig a fogyasztás csökkenésével érdemes mérsékelni.
A mennyiségi alkalmazkodás gazdasági teljesítményre gyakorolt hatását felmérni egyelőre szinte lehetetlen. Az alkalmazkodásnak ugyanis rengeteg formája van, csak az eddig felmerült javaslatok, ötletek, találgatások alapján:
- önkéntes takarékoskodás józan belátás alapján,
- nem termelő energiafogyasztás csökkentése (pl. díszkivilágítás),
- időszakos tervezett szolgáltatás leállítás (gördülő áramszünetek),
- vállalati tervezett önkéntes spórolási programok,
- csúcsidőben történő korlátozások,
- legnagyobb fogyasztók teljes leállítása,
- kiszámíthataltan ellátási akadozások, váratlan áramszünetek.
Jól látható, hogy a helyzet súlyossága, az alkalmazkodáshoz igénybe vett eszközök alapvetően befolyásolják, hogy a magyar gazdaság teljesítménye mennyire esik vissza. Amennyiben az importból történő teljes pótlás nem lehetséges, és valódi kínálati korlát lép fel, akkor a teljes éves hatás a GDP több százalékára is rúghat, recessziós veszélyeket vetve fel. Ehhez a forgatókönyvhöz azonban gyorsan hozzá kell tenni két dolgot::
- Elég valószínűtlen, hogy egy évig fennállna a mostani krízishelyzet, ennek az időnek a töredékével érdemes csak számolni.
- A korábbi évek energiasokkjai bebizonyították, hogy ha hosszabb időre szóló alkalmazkodásról van szó, a gazdaság szereplői meglepően rugalmasak, keresleti és kínálati oldalon egyaránt képesek működőképes megoldások kialakítására.
A jelenlegi ismereteink alapján a paksi atomerőmű leállásának gazdasági következményei korlátozottak maradhatnak. Ugyanakkor az energia-krízishelyzet figyelmeztet: a környezetünk megváltozott és ez a változás tartós. A hatások úgy maradnak mérsékeltek, ha a következő években az energiapolitika gőzerővel kezdni meg az átalakítást - kínálati és keresleti oldalon egyaránt.
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