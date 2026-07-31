Ilyen még nem volt: uszályokkal terelik el a Duna egyik ágát a románok

Cristian Bușoi államtitkár megerősítette, hogy a bukaresti vezetés olyan határozat elfogadását készíti elő, amely szükségállapot esetén lehetővé teszi
a Duna vízhozamának átirányítását a Bala és a Dunărea Veche (Öreg-Duna) elágazásánál.
A politikus hangsúlyozta, hogy a készültségi állapot kihirdetéséről az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság (CNSU) dönt, a folyó víztömegének átirányításához szükséges beavatkozások finanszírozását azonban külön kormányhatározatban kell jóváhagyni.
Az államtitkár arra is kitért, hogy Románia importlehetőségei erősen korlátozottak a szomszédos országok felől. Ennek oka, hogy a régió államai szintén súlyos, aszály okozta válsággal küzdenek. Példaként Magyarországot említette, ahol a paksi atomerőművet teljesen leállították.
Bár vészhelyzet esetén jogilag adott a lehetőség az ipari fogyasztók hálózatról való lekapcsolására, Bușoi szerint
jelenleg nincsenek ebben a helyzetben, és nem is számítanak arra, hogy a helyzet idáig fajulna.
Hozzátette, hogy bizonyos felhasználók önkéntes fogyasztáscsökkentése szintén segítheti a rendszer stabilitását.
Bár az energiarendszer válságos időszakot él át, hivatalosan még nem hirdettek veszélyhelyzetet. Ilie Bolojan ideiglenes miniszterelnök ugyanakkor arra kérte a lakosságot és az ipari szereplőket, hogy lehetőség szerint önként fogják vissza az áramfogyasztásukat. A kormányfő külön felhívta a figyelmet az esti, 20 és 23 óra közötti idősávra, amikor a legnagyobb az energiahiány az országban, ezért ebben a napszakban kiemelten fontos a tudatos energiahasználat.
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