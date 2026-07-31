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Itt a bejelentés: az energiaválság miatt lekapcsolják az állami intézmények díszkivilágítását
Gazdaság

Itt a bejelentés: az energiaválság miatt lekapcsolják az állami intézmények díszkivilágítását

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tette közzé a legújabb intézkedéseket.

A kormányfő az egyre súlyosbodó energiaválság hatására egyszerre két lépést is belengetett. Az első, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel a Tisza-frakció kéri, hogy a hétfőre és a keddre tervezett rendkívüli parlamenti ülést halasszák el. Magyar Péter hozzátette, hogy

az állami fenntartású intézmények esetében legkésőbb hétfőtől lekapcsolják a díszkivilágítást.

A lépést megelőzően korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is hasonló döntést hozott, a budapesti önkormányzat kezelésében lévő épületeknél sem lesz díszkivilágítás. A Duna rekordalacsony vízszintje még hosszú időn keresztül kitarthat, ezért elhúzódó energiatakarékossági lépésekre kell számítani, hűtési nehézségek miatt a paksi atomerőmű is leáll, várhatóan hétfőtől. Ez mintegy 2000 MW hiányt jelent a rendszerben, ami különösen az esti órákban okozhat súlyos helyzetet. Ekkor a legmagasabb az energiafogyasztás, és ezt csak importból tudja az ország fedezni, a várakozások szerint rendkívül magas áron. A kormány ezért az iparági szereplők és a lakosság együttműködését kéri, hogy a következő napokban (akár hetekben) főképp az esti órákban különösen spóroljon az energiával.

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