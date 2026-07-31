Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Tovább emelkedik augusztus 1-én a gázolaj nagykereskedelmi ára, most bruttó 6 forinttal. A benziné a hétvégén nem változik.

Július utolsó napján az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 601 Ft/liter

Gázolaj: 651 Ft/liter

A bejelentett nagykereskedelmi árváltozás szinte teljesen érvényesítésre került a kiskereskedelmi árakban pénteken.

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