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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
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Holnap drágul a dízel beszerzési ára, írja a holtankoljak.

Tovább emelkedik augusztus 1-én a gázolaj nagykereskedelmi ára, most bruttó 6 forinttal. A benziné a hétvégén nem változik.

Július utolsó napján az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 601 Ft/liter
  • Gázolaj: 651 Ft/liter

A bejelentett nagykereskedelmi árváltozás szinte teljesen érvényesítésre került a kiskereskedelmi árakban pénteken.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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