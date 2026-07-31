Jó hír: hiába a fojtogató hőség és aszály, meglepő hírek érkeztek a magyar földekről

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett jelentés szerint több gyümölcs termésmenyisége is nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Nőtt a meggy, a kajszi és az őszibarack termésmennyisége és termésátlaga az idei szezonban a 2025-öshöz képest, áll az AKI jelentésében. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a meggy termésmennyisége 37 400 tonnáról 40 266 tonnára, a kajszié 5789 tonnáról 15 791 tonnára, az őszibaracké 1857 tonnáról 3779 tonnára nőtt a tavalyi azonos időponthoz képest. A hektárra vetített termésátlag is emelkedést mutat, a meggy termésátlaga 3,6 tonnáról 3,7 tonnára, a kajszié 1,4 tonnáról 4,4 tonnára, az őszibaracké 3,1 tonnáról 6,7 tonnára emelkedett.

Az AKI néhány zöldséggel kapcsolatban is vizsgálódott, itt szintén javulást jelentettek a termésátlagot illetően: a zöldborsóé 4,7 tonnáról 5,2 tonnára, a tavaszi takarmányborsóé 2,5 tonnáról 2,8 tonnára, a csemegekukoricáé 13,8 tonnáról 14,9 tonnára. Zöldborsó 16 386 hektáron, tavaszi takarmányborsó 3899 hektáron, csemegekukorica 22 275 hektáron termett az idén Magyarországon - közölték.

Az országot 2026-ban rendkívüli aszály és hatalmas hőség sújtja, amit a mezőgazdasági termelés erőteljesen megérez.

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