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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
Gazdaság

Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról

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Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péter, miniszterelnök a Facebookján közölte, hogy az ellátásbiztonság jelenleg nincs veszélyben, a villamosenergia-rendszer az átmeneti ingadozások ellenére is kiegyensúlyozottan működik.

A Paksi Atomerőmű a maximális 2000 megawattos kapacitása helyett jelenleg csökkentett teljesítménnyel, 960 megawatton termel.

"A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt" – hangsúlyozta a kormányfő, utalva a lakossági és ipari fogyasztók tudatos szerepvállalására, amellyel hozzájárultak a rendszer egyensúlyának fenntartásához.

Magyar Péter azt is jelezte, hogy a folyamatok közvetlen nyomon követése érdekében Százhalombattára és Paksra látogat, ahol személyesen győződik meg az érintett energetikai kulcslétesítmények működéséről.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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