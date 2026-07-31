Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról

Magyar Péter, miniszterelnök a Facebookján közölte, hogy az ellátásbiztonság jelenleg nincs veszélyben, a villamosenergia-rendszer az átmeneti ingadozások ellenére is kiegyensúlyozottan működik.

A Paksi Atomerőmű a maximális 2000 megawattos kapacitása helyett jelenleg csökkentett teljesítménnyel, 960 megawatton termel.

"A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt" – hangsúlyozta a kormányfő, utalva a lakossági és ipari fogyasztók tudatos szerepvállalására, amellyel hozzájárultak a rendszer egyensúlyának fenntartásához.

Magyar Péter azt is jelezte, hogy a folyamatok közvetlen nyomon követése érdekében Százhalombattára és Paksra látogat, ahol személyesen győződik meg az érintett energetikai kulcslétesítmények működéséről.

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