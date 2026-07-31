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Kíméletlenül lecsap a gyorshajtókra a rendőrség a jövő héten
Gazdaság

Kíméletlenül lecsap a gyorshajtókra a rendőrség a jövő héten

MTI
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Roadpol Speed elnevezéssel sebességellenőrző akciót tart a jövő héten a rendőrség a közutakon Magyarország egész területén - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.

A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik, a gyorshajtók kiszűrése érdekében

a ROADPOL Operational Group (az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Műveleti Csoportja) szervezi.

A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok - írták, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen.

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