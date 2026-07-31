Kíméletlenül lecsap a gyorshajtókra a rendőrség a jövő héten

A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik, a gyorshajtók kiszűrése érdekében
a ROADPOL Operational Group (az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Műveleti Csoportja) szervezi.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok - írták, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen.
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