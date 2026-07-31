Korábban 2030-ra várták, de már idén meglehet az egyik fontos magyar energiapolitikai cél

Nagyot nőhet az energiatárolók szerepe
A növekvő nap- és szélenergia kapacitások miatt egyre fontosabb feladat a villamosenergia-rendszerek rugalmasságának fejlesztése. Míg korábban szinte kizárólag gázerőművek uralták a területet, ma már az akkumulátoros energiatárolók is egyre jobban kiveszik részüket a rendszer kiegyensúlyozásából. A technológia költségcsökkenése és a visszatérő gázpiaci válságok újabb lökést adnak az akkumulátorok terjedésének, így az Európai Unióban megnégyszereződhet a beépített teljesítőképesség, Magyarországon pedig alacsonyabb bázisról még nagyobb növekedés jöhet a következő években.
Ahogy Magyarországon, Európában és az egész világon gyorsan terjednek az időjárásfüggő, ezért ingadozó, kevésbé szabályozható termelésű megújuló energiaforrások, egyre fontosabbá válik az ezeket integráló villamosenergia-rendszerek rugalmasságának növelése. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy különféle megoldásokkal fokozni kell a rendszer termelést/ellátást és fogyasztást kiegyensúlyozó képességét, mivel ezek mindenkori egyensúlya alapfeltétele az áramellátás biztonságának.
A kihívást nehezíti, hogy nem csak a termelési (forrás-) oldalon, hanem a bővülő igényű felhasználói oldalon is széleskörű és mélyreható változások zajlanak az új típusú fogyasztó berendezések (például hőszivattyúk és elektromos autók) térnyerésével, illetve az általános elektrifikáció jegyében.
Egészen a legutóbbi időkig a földgáztüzelésű erőművek voltak a rendszer rugalmasságának elsőszámú biztosítói, mivel a jól szabályozható technológiával gyorsan és nagy léptékben lehet fokozni vagy mérsékelni és az aktuális fogyasztáshoz igazítani az energiatermelést, azonban a közel-keleti konfliktus által kiváltott újabb gázpiaci áremelkedés és zavarok ismét világszerte felerősítették a fosszilis energiafüggőség enyhítésére irányuló erőfeszítéseket.
Ez pedig új lökést ad a napjainkban már a gázerőművekkel - a rövid távú, néhány órás időtávú rugalmasság területén - költségversenyképes akkumulátoros energiatárolók telepítéseinek.
Az akkumulátorok mellett szól továbbá, hogy a nyári időszak legnagyobb fogyasztású, rendszerterhelésű időszakaiban már a hagyományosan nem időjárásfüggőnek tartott atomerőművek termelése is rendszeresen csökken a hűtési hatékonyság romlásával és környezetvédelmi okokból, ami a napnyugta utáni, ellátási szempontból érzékeny esti csúcsidőszakokban az importarány emelkedése irányába hat.
Az akkumulátorok ma már üzembiztosan képesek napon belül kiegyenlíteni a termelést, például a nap közben megtermelt napenergiát az esti, napnyugta utáni csúcsfogyasztási időszakra eltárolva, ugyanakkor a hosszabb távú, több napos vagy még hosszabb megújulóenergia-szegény időszakok áthidalására továbbra is nagyrészt gázerőműveket használnak, piacérett hosszú időtartamú energiatároló technológia hiányában.
A fentieket mérlegelve júliusban aláírták az Európai Unió történetének első, energiatárolásról szóló háromoldalú megállapodását (melyhez Magyarország is csatlakozott) azzal a céllal, hogy a jelenlegi 55 gigawattos (GW) energiatárolói teljesítményt 2030-ig 200 gigawattra növeljék, tekintettel arra, hogy a nap- és szélerőművek gyors terjedése mellett egyre több megújuló energia vész kárba tárolási lehetőség hiányában.
Az EU villamosenergia-rendszer irányítóinak tervei és várakozásai szerint az Unió akkumulátoros energiatároló beépített teljesítőképessége 178 GW-ra nőhet 2030-ig, ami már megközelíti a közösség (az AccelerateEU tervben is rögzített) 200 GW-os indikatív (nem kötelező) célszámát, ráadásul utóbbi az egyéb tároló technológiákat is magába foglalja.
Ezzel az akkumulátorok telepített nap-, illetve szélerőművekéhez viszonyított beépített teljesítőképességének aránya 3%-ról 12%-ra emelkedhet 2025 és 2030 között.
Az EMBER nevű think tank uniós energiatároló megállapodás aláírása előtt nem sokkal megjelent elemzése szerint 4 órás tárolási időtávon az akkumulátor-beruházások becsült tőkeköltsége 2030-ban már jóval alacsonyabb, körülbelül 70-80%-a lesz a gázerőművekének.
A villamos energia technológia teljes élettartamára számított költsége (LCOE) alapján az akkumulátorok már 2025-ben elérték ezt a mértékű előnyt, miután 2022 óta a technológiához tartozó mutató globális átlaga kevesebb mint felére csökkent a Bloomberg adatai szerint.
Az EMBER különféle források alapján az uniós tagállamok (közmű léptékű és mérőóra mögötti) akkumulátoros energiatároló beépített teljesítőképességében 2030-ig várható változást is igyekezett megbecsülni. E szerint Magyarországon a 2025-ben 0,1 GW-os (100 beépített teljesítőképesség 2030-ig 0,7 GW-ra bővülhet.
Magyarország már idén elérheti a 2030-as célját
Az agytröszt elemzései és az abban szereplő számok általában összhangban vannak a hazai forrásokból összegyűjthető adatokkal, ezúttal azonban nem 100%-ban ez a helyzet.
A magyar villamosenergia-átviteli rendszert irányító MAVIR honlapján található információk szerint a piaci és MAVIR-os akkumulátoros tárolók beépített teljesítőképessége már július elején 0,7819 GW volt, és ha ehhez hozzávesszük a szintén a MAVIR vezetésével készült legújabb hálózatfejlesztési tervben a lakossági tárolókra vonatkozóan található 0,118 GW-os 2026-os becslést is, akkor megállapíthatjuk, hogy a hazai összesített akkumulátoros energiatároló beépített teljesítmény már jelenleg is megközelítőleg 1 GW - vagyis már most meghaladja az EMBER által 2030-ra jelzett értéket -, az aktuális magyar nemzeti energia- és klímatervben szereplő 2030-as hivatalos célszámmal megegyezően, amelyet tehát Magyarország várhatóan már idén teljesíthet.
Az elemzők védelmében megemlítendő, hogy az akkumulátoros energiatárolók jelenleg az energetika egyik "legforróbb" témája, ahol nem csak a gazdaságossági számok, de a telepítés és a stratégiai célok területén is nehezen követhető gyors változások zajlanak.
Ezt jól illusztrálja, hogy noha az aktuális, még az előző kormány által 2024-ben frissített magyar nemzeti energia- és klímatervben 2030-ra 1 GW-os összesített energiatároló beépített teljesítőképesség elérése szerepel célként, tavaly év végén az előző kabinet előbb 2 GW-ra, majd 3 GW-ra emelte a célszámot.
A Magyar-kormány, illetve a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium terveiben szintén hangsúlyos elem az energiatároló teljesítmény növelése - ami már csak azért is indokoltnak tűnik, mert a tárca rövid úton négyszeresére, 4 GW-ra emelte az előző kormány 2030-as szélerőmű telepítési célszámát -, de hogy pontosan mennyi akkumulátorral tervez, az várhatóan csak az év vége felé körvonalazódó új energiastratégiából derül majd ki.
A MAVIR úgy számol a hálózatfejlesztési tervben, hogy 2031-re még konzervatív, lassabb felfutás esetén is több mint 3 GW-ra bővül a hazai ipari és lakossági villamosenergia-tárolók beépített teljesítőképessége,
dinamikus felfutás esetén pedig ez az érték akár az 5 GW-ot is meghaladhatja a rendszerirányító szerint.
Ezzel a magyarországi akkumulátorok telepített nap-, illetve szélerőművekéhez viszonyított beépített teljesítőképességének aránya a 2025-ös nem egészen 2%-ról 20-33%-ra bővülhet, a jelenlegi hivatalos 12 GW naperőmű és +4 GW szélerőmű kapacitás céllal számolva.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.
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