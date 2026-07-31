Kritikus a helyzet: teljesen megbénulhat az egyik legfontosabb európai kereskedelmi útvonal

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A német belvízi hajózási hatóság (WSV) közlése szerint a Koblenz közelében található kaubi szűkületnél a hajózható vízmélység pénteken mintegy 25 centiméterre csökkent, ezzel gyakorlatilag beállítva a 2018-as negatív rekordot. A hatóság előrejelzése alapján hétfőre akár 24 centiméterre is eshet a vízmélység, ami új történelmi mélypontot jelentene.

Az alacsony vízállás miatt a teherhajók a kapacitásuk alig ötödét tudják csak kihasználni.

A rakományt több, félig üres hajó között kell megosztani, ami jelentős többletköltséget ró a német iparra – éppen akkor, amikor az ágazat a fellendülés jeleit mutatja. Egy nyersanyagkereskedő rámutatott, hogy a hajók Kaubnál áthaladva jelenleg mindössze nagyjából 250 tonnát tudnak szállítani, ám létezik az a pont, amikor a rakomány már annyira kevés, hogy a szállítás gazdaságilag értelmetlenné válik, vagy a hajótulajdonosok a flottájuk épségét féltve inkább leállnak.

Drasztikusan megemelkedtek a szállítási költségek, egy tartályhajó fuvardíja a rotterdami kikötőből Karlsruhéba június végén még tonnánként 45 euró volt, péntekre viszont már elérte a 150–155 eurót.

Az ipari megrendelők emiatt közúti és vasúti szállítási alternatívákat keresnek, de ezek a megoldások szintén drágák.

A Rajna Európa egyik legfontosabb belvízi szállítási útvonala a gabona, az ásványi anyagok, az ércek, a szén és a kőolajtermékek – köztük a benzin – fuvarozásában. A folyó kiszáradásának hatásait a német ipar már 2022 nyarán is megtapasztalta, amikor az akkori aszály ellátási fennakadásokat és termelési problémákat okozott.

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