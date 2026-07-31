Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén

Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében közölte, hogy Szentendrén reggelre a rendszer túlterhelése miatt

több ezer ember maradt ivóvíz nélkül.

A helyzet kezelésében a honvédség is részt vesz: két tartálykocsit és 7000 zacskózott ivóvizet biztosítanak, miközben a lakosságot arra kérik, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást.

A vízellátási problémák nem péntek reggel kezdődtek. Csütörtökön a Duna Menti Regionális Vízmű és Szentendre önkormányzata arról számolt be, hogy a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt ellátási zavar alakult ki Pismány felső részén, ahol több háztartásban átmenetileg nem volt vezetékes ivóvíz. A szolgáltató lajtkocsikat telepített a térségbe, és akkor még arra számított, hogy a szolgáltatás kora délutánra helyreáll.

A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a rendkívüli aszály, a Duna történelmi mélységű vízállása és a csapadékhiány miatt. Ennek ellenére az előző éjszaka a vízfogyasztás a korábbi szint csaknem kétszeresére emelkedett. A vízmű szerint a víztermelő kapacitás már mintegy 30 százalékkal visszaesett, és arra figyelmeztetett, hogy ha a fogyasztás nem csökken érdemben, újabb területeken is nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki, illetve további szigorításokra is szükség lehet.

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