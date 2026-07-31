"Lenne keresnivalója a Kauflandnak Magyarországon" - megszólalt a Lidl vezére

Erős eredményről, de tartós szabályozási terhekről beszélt a Lidl Magyarország vezetése a cég éves eredményeit ismertető interjúban.

Szlavikovics Zita igazgatósági elnök elmondta: a vállalat nettó árbevétele 2025-ben 12 százalékkal, 1485 milliárd forintra nőtt, miközben 34,6 milliárd forintos eredményt ért el. A cég szerint ugyanakkor a 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó és az árrésstop

hosszabb távon visszafogja a beruházásokat, ezért mindkettő kivezetését sürgetik.

A cég tavaly 60 milliárd forint különadót fizetett, az összes adóbefizetésünk pedig 321 milliárd forint volt.

A Lidl szerint a plázastop jelenlegi szabályai akadályozzák a hálózat bővítését, pedig még 55 magyarországi településen keresnek új üzlethelyszínt. A vállalat úgy látja, hogy a boltok zsúfoltságát is elsősorban új üzletek nyitásával lehetne enyhíteni, miközben tovább bővítik az önkiszolgáló kasszák használatát. A cégvezető szerint, ha enyhülnének a korlátozások, néhány éven belül felgyorsulhatna a terjeszkedés.

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Az interjúban szóba került a Schwarz-csoporthoz tartozó Kaufland esetleges magyarországi megjelenése is. Szlavikovics Zita szerint

üzleti szempontból lenne helye a láncnak a hazai piacon, ugyanakkor a jelenlegi plázastop mellett egy ilyen piacra lépés rendkívül nehéz lenne.

Azt is hangsúlyozta, hogy a Kaufland magyarországi indulása kizárólag a cégcsoport központi döntésén múlik.

A Lidl vezetője a palackvisszaváltási rendszerről azt mondta, hogy jelenleg kevés a kapacitás, a túlterhelt automaták pedig jelentős többletmunkát okoznak az üzletek dolgozóinak. Szerinte a Mohunak a visszaváltási adatok alapján nagyobb teljesítményű gépekre kellene cserélnie a legforgalmasabb automatákat, mert a jelenlegi rendszer a kereskedők számára nem fedezi teljes mértékben a működési költségeket.

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