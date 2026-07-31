Magyar Péter: hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

Szentendrén 1500 háztartás maradt ivóvíz nélkül. A honvédség segít a vízellátásban. A probléma, hogy a lakosság nem kapcsolta ki az öntözőberendezéseket, valamint a medence feltöltésére szolgáló eszközöket.

Magyar Péter arra kéri az embereket, hogy hanyagolják a locsolást és a medencék feltöltését a következő napokban.

A csőtörések elkerülhetetlenek, öreg a rendszer. Igyekeznek kijavítani a problémákat.