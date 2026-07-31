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Magyar Péter: hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
Gazdaság

Magyar Péter: hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

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Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. Megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását. A kritikus időszak hétfőtől kezdődik.
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Lesznek pályázatok a lakossági víztakarékosság ösztönzésére

Az egy köbméteres víztárolókat említi Magyar Péter. De Magyar Péter szeretné elkerülni, hogy a lakosságról túl sokat beszéljünk, mert nem ők azok akiknek elsődlegesen felajánlásokat kell tennie.

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Milyene eszközökkel tudja ösztönözni önmérsékletre az ipari fogyasztókat a kormány?

A kormánynak van egy listája a cégek fogyasztásáról és annak napon belüli elosztásáról. Figyelembe veszik, hogy melyik üzemet mennyire nehéz leállítani. Ezek a cégeknek van vészhelyzeti tartaléka is. Most még a számok és jogszabályok áttekintése van folyamatban. Szükség esetén le lehet őket egy gombnyomással kapcsolni, de elsősorban az egyeztetésben hisznek.

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Továbbra is várja a kormány a cégek lekapcsolási terveit

Amit a vállalatok akarnak spórolni, azt szorozzák meg kettővel - ez Magyar Péter kérése.

Mindenki azon dolgozik, hogy rendelkezésre álljon a szükséges árammennyiség.

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A vízhiányról beszél a miniszterelnök

Szentendrén 1500 háztartás maradt ivóvíz nélkül. A honvédség segít a vízellátásban. A probléma, hogy a lakosság nem kapcsolta ki az öntözőberendezéseket, valamint a medence feltöltésére szolgáló eszközöket.

Magyar Péter arra kéri az embereket, hogy hanyagolják a locsolást és a medencék feltöltését a következő napokban.

A csőtörések elkerülhetetlenek, öreg a rendszer. Igyekeznek kijavítani a problémákat.

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A dezinformáció és a pánikkeltés ellen beszél a miniszterelnök

Felhívja a figyelmet, hogy a dezinformáció nagyon káros. Akik hamis információt terjesztenek, azok is pontosan tudják, hogy a vízállás rekordalacsony. A kormánynak nincs beleszólása abba, hogy mikor áll le Paks, és ez így van rendben. Ez csak és kizárólag szakmai kérdés.

Azt kéri a miniszterelnök, hogy pártpolitikai hovatartozástól függetlenül senki ne drukkoljon a hazája ellen, ne keltsen pánikot. Aki ilyet tesz, annak a jogi felelősséget is vállalnia kell.

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A tűzesetről beszél Hernádi

Szeptember 22-ére készülhet el az üzem. Az újraindítás egy bonyolult és veszélyes folyamat. A tiszaújvárosi baleset is egy ilyen fázisnál történt.

Az ellátásbiztonság érdekében az importáraknak a világpiacit kell követni, máskülönben üzemanyag-turizmus alakul ki, és erre most nincs kapacitás.

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A dízelpiac kifeszített, a Duna alacsony vízállása nagy bajt jelent

A dízellel van probléma, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Az iráni háborúval a világ dízelellátásának 25%-a esett ki. Az orosz piac kiesésével 12-13% esett ki. Ez hajtja fel a dízelárakat. Az árszabályozás kivezetése óta a dízel világpiaci ára 160 forinttal ment fel.

A MOL dolga, hogy a piacot ellássa. 356 millió liter dízel szükséges az országnak, 230 milliót állítanak elő a dunai finomítóban és 90 milliót importálnak külföldről. Abban bíznak, hogy további dízelmennyiséget is be tudnak hozni, de ha ez nem lenne, akkor hiány alakulhat ki. Ezért az importáraknak a világpiaci árakat kell követniük.

A másik probléma a logisztika és ebben a Duna alacsony vízállása akadály, mert a legolcsóbb vízi szállítási mód nem használható.

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Nem tudjuk, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomítót

Hernádi kifejti, hogy az orosz olajról való leválás komoly kihívás, de a MOL teljesíti a feladatát. Azonban nem tudják, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomító kapacitását. A méréseket a horvát fél nem mutatta még meg.

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Hernádi: Magyarországon van elég üzemanyag

A MOL elnök-vezérigazgatója azzal kezdi beszédét, hogy van elég üzemanyag, de nehéz időket élünk.

A Duna alacsony vízállása a MOL számára is kihívás. 2018 után a MOL a szivattyúkat áthelyezte, hogy alacsonyabb vízállás mellett is biztosított legyen a vízellátás. A MOL az állam segítségét kérte egy mobilszivattyú-állomás kiépítéséhez. Ezt a segítséget megkapták és megkapják. Hernádi köszönetét fejezi ki az állam felé. Így extrém körülmények között is tud működni a finomító.

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Magyar Péter: szeptember 20 környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója

A Mol százhalombattai finomítója várhatóan szeptember 20. környékén indul el teljes kapacitással – jelentette be Magyar Péter a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A finomítóban nem léptek fel a Duna alacsony vízállása miatti működési nehézségek, amelyek Paksnál tapasztalhatók, mivel az olajtársaság a szükséges fejlesztéseket korábban már elvégezte.

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Magyar Péter: szeptember 20 környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója
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A MOL 65 megawattal csökkenti az áramfogyasztását

Elsősorban petrolkémiai és logisztikai egységekben fogja vissza a termelését a MOL. Magyar Péter megüzente: minden cég jobban jár, ha önként csökkenti az áramfogyasztását.

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A százhalombattai finomítónál nem okoz gondot a Duna alacsony vízállása

A szükséges munkákat 2018 utáni rekord alacsony vízszint után elvégezték, ez azonban Paks esetében elmaradt, mivel az MVM nem szánta rá a szükséges 10+10 milliárd forintnyi összeget.

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Holnaptól megjavulhat a Dunamenti Erőmű

Az alkatrész megérkezett, várhatóan a mai nap folyamán sikerül beszerelni és holnaptól újra teljes kapacitással üzemelhet, ami még hamarabbi újraindulást jelent a csütörtökön prognosztizált vasárnapihoz képest.

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Hétfőig lekapcsolják a teljes paksi atomerőművet

A miniszterelnök azzal kezdi, hogy innen rögtön Paksra megy tovább. Megismétli, hogy az alacsony vízállás miatt további termelést kell csökkenteni, és várhatóan hétfőig teljesen le kell kapcsolni az erőművet.

Akkor lehet visszakapcsolni a kapacitásokat, ha -134 cm-re emelkedik vissza a vízszint, de ez jelen ismeretek szerint még hetekig nem fog bekövetkezni.

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Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei

Már a 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége az úgynevezett Hankó-botrány kapcsán – számolt be minderről Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

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Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei
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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén

Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.

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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén
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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról

Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
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Tovább szigorítja vízfelhasználását a gödi Samsung

A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása miatt

a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára a korábbi 30 helyett 40 százalékkal csökkenti ivóvíz-felhasználását a helyzet javulásáig.

Közben az országos energiakapacitás szűkülése miatt a kormány azt is előkészíti, hogy a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban kötelező leállást rendeljen el a nagyfogyasztóknál, ami átmenetileg a gödi gyár termelését is érintheti.

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Tisza-kormány: hamarosan kiderülhet, mikortól áll le Paks

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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