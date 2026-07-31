Magyar Péter: kedden vagy szerdán teljesen leáll Paks

Várhatóan 2030 előtt nem érkeznek meg azok az alkatrészek, amelyek a probléma tartós megoldásához kellenek. A mostani helyzetet több tényező együttesen okozta:

Magyar Péter elmondja, hogy a mostani problémák egyik oka, hogy korábban a klímaváltozás hatásait negligálták. A korábbi években elmaradtak az energetikai hálózat, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések.

Másik probléma, hogy az egész energetikahálózat fejlesztését az oroszoktól függővé tették.