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Magyar Péter: kedden vagy szerdán teljesen leáll Paks
Gazdaság

Magyar Péter: kedden vagy szerdán teljesen leáll Paks

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Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a Paksi Atomerőmű leállításáról. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel, azonban a Duna alacsony vízállása miatt további korlátozásokra kényszerülnek. A bejelentés szerint kedden, vagy szerdán lekapcsolhatják az utolsó blokkot is.
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Mit tesz most a kormány?

A paksi szivattyú-beruházást megpróbálják felgyorsítani. Ezen felül a Duna vízszintjétől és az oroszoktól függetleníteni akarják az energiaellátást. Ezért óriási beruházást indítanak a megújuló-erőforrásokba. 2030 -ig 4000 megawatt szélerőmű-kapacitást kívánnak telepíteni. Első körben 1000 megawattról jelentettek be pályázatot.

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2030 előtt nem lesz tartós megoldás

Várhatóan 2030 előtt nem érkeznek meg azok az alkatrészek, amelyek a probléma tartós megoldásához kellenek. A mostani helyzetet több tényező együttesen okozta:

Magyar Péter elmondja, hogy a mostani problémák egyik oka, hogy korábban a klímaváltozás hatásait negligálták. A korábbi években elmaradtak az energetikai hálózat, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések.

Másik probléma, hogy az egész energetikahálózat fejlesztését az oroszoktól függővé tették.

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A szélerőmű fejlesztésekről beszél a miniszterelnök

Nagy tanulsága a mostani helyzetnek a szélenergia és a tárolókapacitások teljes hiánya. Az előző kormány elhanyagolta ezt a területet.

Felhívja a figyelmet a szerdai kormánydöntésre, amelynek értelmében újra szélerőművek épülhetnek az országban. Elmondta, hogy a paksi erőmű termelésének dupláját kitevő fejlesztések fognak megvalósulni.

Uniós forrásokkal felgyorsítják az engedélyezést, a hálózat is fejlesztésre kerül.

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Kezdjenek spórolni a nagyvállalatok

Magyar Péter ismét felszólítja a nagyfogyasztókat, hogy a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben fogják vissza a fogyasztásukat, elsősorban 17-22 között van.

Jó hír, hogy a Dunamenti Erőmű addigra visszakapcsolásra kerül.

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Hosszabb leállásra kell számítani

Magyar Péter elmondja, hogy az előrejelzések alapján hosszabb leállásra kell számítani az osztrák és szlovák vízügyi előrejelzések alapján. Akkor tud újra teljes kapacitással üzemelni, ha a -107 cm-et meghaladja a vízszint Paksnál.

Ez egy rendkívüli helyzet, de évente szimulációkkal rendszeresen modellezik a helyzetet.

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Augusztusban és szeptemberben jellemzően a legalacsonyabb szintje

A Paksi Atomerőmű a nemzetközi sztenderdek szerint is bizonságos. A mostani időjárás nagyon extrém és a vízre gyakorolt hatásai is váratlanok. Az erőművet továbbra is eltudják látni megfelelő hűtővízzel. A rendkivüli helyzetek kezelésére intézkedési tervek állnak rendelkezésre.

Az utolsó blokk leállítása a hét közepére várható, de megpróbálják kitolni ezt az időt, amennyire csak lehetséges. Ha a víz szintje tovább csökkenne, akkor mobil vízszivatjukkal juttatnak vizet az erőműbe.

Augusztusban és szeptembernen várható a Dunán a legalacsonyabb szint.

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Nem áll fenn nukleáris vészhelyzet lehetősége

-134 cm-nél leállításra kerül a teljes atomerőmű. További 10 cm csökkenésig a beépített redszer eltudja látni a rendszer hűtését, majd ezt követően újabb 12 pajterszivattyú kerül beállításra. Erre várhatóan nem fog sor kerülni, de erre a helyzetre is van protokoll. Még ebben a helyzetben sem alakulhat ki nukleáris vészhelyzet.

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Kedden, vagy szerdán kapcsolhatják le az utolsó blokkot

A paksi atomerőmű adja a magyar áramfogyasztás harmadát fedezi. Az erőmű egy folyamatosan frissített biztonsági protokoll mellett zajlik. Magyarországon nem volt még ilyen, de Romániában már volt ilyen. Ott gond nélkül megtörtént.

A Duna vízszintje Százhalombattán -124 centiméter körül van. Az előrejelzések szerint további vízszintcsökkenés jöhet. Még két héttel ezelőtti előrejelzések is jóval magasabb vízszinttel számoltak. A várt csapadék azonban nem érkezett meg, ezért a vízszint csökkenése a vártnál gyorsabban halad.

Egyelőre nem várható a következő két hétben jelentős csapadék, ami ezt megfordíthatná.

-134 centimeteres vízállásnál kell az utolsó blokkot lekapcsolni. Ez kedden, vagy szerdán következhet be.

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Kezdődik a sajtótájékoztató

Magyar Péter azzal kezdi, hogy a sajtótájékozató után Budapestre mennek vissza, mert ma este Védelmi Munkacsoport ülése kezdődik. Ezen az ülésen is újabb döntések várhatóak.

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Nagy bejelentésre készül Magyar Péter

Az elmúlt napokban ismét hőhullám halad végén az országon, miközben hónapok óta nagyon kevés a csapadék az országban. A Duna vízszintje folyamatosan csökken és ez egyre több területen problémát jelent. Akadozik a folyami áruszállítás és mostanra már kiderült, hogy a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani hétfőig.

Az erdetileg 15 órára tervezett sajtótájékoztató várhatóan 16 órakor kezdődik.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel

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