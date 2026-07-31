Magyar Péter: kedden vagy szerdán teljesen leáll Paks

Mit tesz most a kormány?
A paksi szivattyú-beruházást megpróbálják felgyorsítani. Ezen felül a Duna vízszintjétől és az oroszoktól függetleníteni akarják az energiaellátást. Ezért óriási beruházást indítanak a megújuló-erőforrásokba. 2030 -ig 4000 megawatt szélerőmű-kapacitást kívánnak telepíteni. Első körben 1000 megawattról jelentettek be pályázatot.
2030 előtt nem lesz tartós megoldás
Várhatóan 2030 előtt nem érkeznek meg azok az alkatrészek, amelyek a probléma tartós megoldásához kellenek. A mostani helyzetet több tényező együttesen okozta:
Magyar Péter elmondja, hogy a mostani problémák egyik oka, hogy korábban a klímaváltozás hatásait negligálták. A korábbi években elmaradtak az energetikai hálózat, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések.
Másik probléma, hogy az egész energetikahálózat fejlesztését az oroszoktól függővé tették.
A szélerőmű fejlesztésekről beszél a miniszterelnök
Nagy tanulsága a mostani helyzetnek a szélenergia és a tárolókapacitások teljes hiánya. Az előző kormány elhanyagolta ezt a területet.
Felhívja a figyelmet a szerdai kormánydöntésre, amelynek értelmében újra szélerőművek épülhetnek az országban. Elmondta, hogy a paksi erőmű termelésének dupláját kitevő fejlesztések fognak megvalósulni.
Uniós forrásokkal felgyorsítják az engedélyezést, a hálózat is fejlesztésre kerül.
Kezdjenek spórolni a nagyvállalatok
Magyar Péter ismét felszólítja a nagyfogyasztókat, hogy a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben fogják vissza a fogyasztásukat, elsősorban 17-22 között van.
Jó hír, hogy a Dunamenti Erőmű addigra visszakapcsolásra kerül.
Hosszabb leállásra kell számítani
Magyar Péter elmondja, hogy az előrejelzések alapján hosszabb leállásra kell számítani az osztrák és szlovák vízügyi előrejelzések alapján. Akkor tud újra teljes kapacitással üzemelni, ha a -107 cm-et meghaladja a vízszint Paksnál.
Ez egy rendkívüli helyzet, de évente szimulációkkal rendszeresen modellezik a helyzetet.
Augusztusban és szeptemberben jellemzően a legalacsonyabb szintje
A Paksi Atomerőmű a nemzetközi sztenderdek szerint is bizonságos. A mostani időjárás nagyon extrém és a vízre gyakorolt hatásai is váratlanok. Az erőművet továbbra is eltudják látni megfelelő hűtővízzel. A rendkivüli helyzetek kezelésére intézkedési tervek állnak rendelkezésre.
Az utolsó blokk leállítása a hét közepére várható, de megpróbálják kitolni ezt az időt, amennyire csak lehetséges. Ha a víz szintje tovább csökkenne, akkor mobil vízszivatjukkal juttatnak vizet az erőműbe.
Augusztusban és szeptembernen várható a Dunán a legalacsonyabb szint.
Nem áll fenn nukleáris vészhelyzet lehetősége
-134 cm-nél leállításra kerül a teljes atomerőmű. További 10 cm csökkenésig a beépített redszer eltudja látni a rendszer hűtését, majd ezt követően újabb 12 pajterszivattyú kerül beállításra. Erre várhatóan nem fog sor kerülni, de erre a helyzetre is van protokoll. Még ebben a helyzetben sem alakulhat ki nukleáris vészhelyzet.
Kedden, vagy szerdán kapcsolhatják le az utolsó blokkot
A paksi atomerőmű adja a magyar áramfogyasztás harmadát fedezi. Az erőmű egy folyamatosan frissített biztonsági protokoll mellett zajlik. Magyarországon nem volt még ilyen, de Romániában már volt ilyen. Ott gond nélkül megtörtént.
A Duna vízszintje Százhalombattán -124 centiméter körül van. Az előrejelzések szerint további vízszintcsökkenés jöhet. Még két héttel ezelőtti előrejelzések is jóval magasabb vízszinttel számoltak. A várt csapadék azonban nem érkezett meg, ezért a vízszint csökkenése a vártnál gyorsabban halad.
Egyelőre nem várható a következő két hétben jelentős csapadék, ami ezt megfordíthatná.
-134 centimeteres vízállásnál kell az utolsó blokkot lekapcsolni. Ez kedden, vagy szerdán következhet be.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Magyar Péter azzal kezdi, hogy a sajtótájékozató után Budapestre mennek vissza, mert ma este Védelmi Munkacsoport ülése kezdődik. Ezen az ülésen is újabb döntések várhatóak.
Nagy bejelentésre készül Magyar Péter
Az elmúlt napokban ismét hőhullám halad végén az országon, miközben hónapok óta nagyon kevés a csapadék az országban. A Duna vízszintje folyamatosan csökken és ez egyre több területen problémát jelent. Akadozik a folyami áruszállítás és mostanra már kiderült, hogy a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani hétfőig.
Az erdetileg 15 órára tervezett sajtótájékoztató várhatóan 16 órakor kezdődik.
Az eseményt ebben a cikkben élőben közvetítjük.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel
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