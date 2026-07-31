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Magyar Péter: szeptember 20-a környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója
Gazdaság

Magyar Péter: szeptember 20-a környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója

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A Mol százhalombattai finomítója várhatóan szeptember 20. környékén indul el teljes kapacitással – jelentette be Magyar Péter a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A finomítóban nem léptek fel a Duna alacsony vízállása miatti működési nehézségek, amelyek Paksnál tapasztalhatók, mivel az olajtársaság a szükséges fejlesztéseket korábban már elvégezte.

Várhatóan szeptember 20 környékén fog teljes kapacitással elindulni a Mol százhalombattai finomítója

- hangsúlyozta a finomítónál tartott sajtótájékoztatón Magyar Péter. Ezzel kapcsolatban Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója többek között azt a pontosítást tette hozzá, hogy szeptember 22-én lesz először kész a teljes üzem tesztelésére a rendszer.

Magyar Péter kiemelte, hogy a Paksnál tapasztalható, a Duna alacsony vízállása miatt kialakult működési nehézségek nem léptek fel a Mol üzemében, mivel az olajtársaság a szükséges fejlesztéseket korábban már eszközölte, a szükséges mobil szivattyúállomás elkészült, illetve a jövőben hasonló beruházások még várhatóak (ezt már Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója közölte).

A miniszterelnök az üzemanyagpiaci kilátásokról is beszélt, kiemelve, hogy az ellátásbiztonság a legfontosabb, az üzemanyagturizmust el kell kerülni; erre azért van reális veszély, mert a környező országok átlagárainál jóval olcsóbban lehet most tankolni Magyarországon.

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Erre reagálva Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kiemelte:

Az ellátás biztosított Magyarországon

A dízel a kifeszített piac, ezzel van nehézsége a régiónak és az egész világnak. Az orosz dízelexport kiesése miatt 10-13 százalék dízel hiányzik a világpiacról, ez hajtotta fel jelentősen a jegyzésárakat, mutat rá.

Ha további dízelimport nem jön be Magyarországra, abból lehetnének problémák,

jelzi a vezető, ezért az importparitás nagyon fontos. Ugyancsak nehéz a logisztikai helyzet; az uszályok horgonyozva állnak a Dunán, mert rendkívül alacsony a vízszint.

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A vezető az orosz olajról való leválás nehézségeiről is beszélt, kiemelve, hogy egyelőre nem tudni, hogy a Mol két olajfinomítójának átkapcsolása az Adria vezetékre valóban biztonságos és járható megoldás-e.

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