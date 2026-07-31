Már Németországban is találtak nyugat-nílusi vírussal fertőzött embert

Az érintett területek Olaszországban (30), Görögországban (8), Romániában (4), Franciaországban (2), Észak-Macedóniában (2), Spanyolországban (2), illetve Németországban (1) találhatók.
A hét ország összesen 158 helyben szerzett humán WNV-fertőzést jelentett: Olaszország 94, Görögország 42, Észak-Macedónia hét, Spanyolország hét, Románia öt, Franciaország kettő, Németország pedig egy esetet.
A 31. héten 14 terület számít újonnan érintettnek ebben a szezonban. A 2026. július 29-ei állapot szerint azonosított érintett területeket táblázatban és térképen is megmutatjuk.
A Nyugat-nílusi vírus: terjedés, tünetek és megelőzés
- Terjedés és szezonalitás
A Nyugat-nílusi vírust (WNV) elsősorban fertőzött szúnyogcsípés terjeszti, a vírus fő hordozói és fenntartói a madarak. A kórokozó embereket és más emlősöket is megfertőzhet, a fertőzések döntő többsége azonban a szúnyogok aktív időszakára, a július és szeptember közötti hónapokra esik. Emberről emberre a vírus vérátömlesztés, szervátültetés, terhesség vagy szoptatás során, illetve laboratóriumi expozíció révén is terjedhet.
- Klinikai kép és kockázati tényezők
A fertőzések mintegy 80 százaléka tünetmentesen zajlik. A betegek körülbelül 20 százalékánál alakul ki a Nyugat-nílusi láz, amely lázzal, fej- és izomfájdalommal, rossz közérzettel, kiütésekkel, hányással, fáradékonysággal és szemfájdalommal jár. Az esetek kevesebb mint 1 százalékában a kórokozó az idegrendszert támadó, úgynevezett neuroinvazív megbetegedést okozhat, amelynél a halálozási arány elérheti a 17 százalékot is. A súlyos lefolyás kockázatát növeli az idős kor, az agydaganat, a magas vérnyomás, a vérképzőszervi betegségek, a cukorbetegség, a vesebetegségek, az alkohollal való visszaélés, valamint egyes genetikai tényezők.
- Kezelés és megelőzés
A vírus ellen nincs célzott, specifikus terápia, a kezelés kizárólag tüneti és támogató jellegű. A megelőzés ezért kiemelten fontos: szúnyogriasztó szerek használata, a testet nagyrészt fedő ruházat viselése, szúnyoghálók alkalmazása, valamint rovarhálóval védett vagy légkondicionált helyiségekben történő alvás.
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