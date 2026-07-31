Még az űrből is látszik, mekkora a baj Paksnál

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Egyetlen hónap alatt is drámai változás következett be a Duna vízszintjében Paksnál, erről a Copernicus Sentinel-2 műholdak felvételei tanúskodnak. A képeket 2026. június 30-án, illetve 2026. július 30-án készítették. Már a nyár első hónapjában is rendkívül alacsony volt a víz a folyamon, de akkor még jóval több területet borított víz. Harminc nappal később helyzet drámaian megváltozott, a vízszint elérte az abszolút mélypontot, sosem mérték még ilyen alacsony állást a Duna vizét az „atomvárosnál”.

A képeken kivehető, hogy a part menti részeken a homokpadok mérete és mennyisége jelentősen megnőtt.

A Duna vízállása jelenleg -124 centiméter, a korábbi legkisebb vízállást (LKV) 2018-ban mérték, akkor -97 centiméterig apadt le a folyó. A következő napokban a csökkenés várhatóan tovább folytatódik, nagyon extrém helyzetben a -150 centiméteres szint sem kizárható.

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