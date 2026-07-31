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Megszólalt a miniszter a tomboló kánikula miatt, azonnali óvintézkedéseket kérnek a magyaroktól
Gazdaság

Megszólalt a miniszter a tomboló kánikula miatt, azonnali óvintézkedéseket kérnek a magyaroktól

Portfolio
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A közösségi médiában posztolt Hegedüs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyarországra köszöntő rendkívüli hőséggel kapcsolatban.

A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország egészén hőségriasztás van érvényben, emiatt kéri, hogy mindenki fokozottan figyeljen magára és a környezetére. A

mai nappali hőmérsékleti maximum elérheti akár a 39 Celsius-fokot is, az ország több helyén emiatt piros szintre kellett emelni a figyelmeztetést.

A hőségben a következő tanácsokat emelte ki mindenki számára:

  • Fogyasszanak rendszeresen vizet, akkor is, ha még nem érzik magukat szomjasnak.
  • 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon.
  • Fordítsunk különös figyelmet a gyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre.
  • Keressünk árnyékos, hűvös vagy légkondicionált helyet, és kerüljük a megerőltető fizikai tevékenységet.
  • Ellenőrizzük, hogy idős vagy egyedül élő hozzátartozóinknak és szomszédainknak szükségük van-e segítségre.

Hangsúlyozta, hogy szükséges helyzetben a 112-t kell tárcsázni, kiemelte a hőgutát. A zavartság, az ájulás, a forró és száraz bőr, valamint a nagyon magas testhőmérséklet is ezek jelei lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntések során az egészség és a biztonság domináljon ezekben a napokban.

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