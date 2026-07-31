Megvan az 58. Kékszalag verseny győztese: drámai küzdelmet vívtak a szélcsenddel és a szúnyogokkal

Az esemény honlapján július 30-án a késő esti órákban jelentették be, hogy befutott a győztes az 58. Kékszalagon. A szélcsendet hozó rendezvényen a leggyorsabb katamaránok már éjfél előtt beértek a célvonal mögé, ugyanakkor a reggeli órákban a mezőny egy része még továbbra is versenyben van, ezért nem lehet végleges számokat mondani. Éjszaka még a mezőny 97 százaléka tartózkodott a vízen, akik a leírás szerint
küzdöttek a fáradtsággal és az előre beígért, de attól még nehezen elviselhető árvaszúnyog-invázióval.
A legjobb idő idén 13 óra 27 perc 42 másodperc a 152 kilométeres távon, ezt Vándor Róbert kormányzásával a RSM katamarán teljesítette.
Második helyen a tizenháromszoros győztes Litkey Farkas irányította Process Solutions ért be, harmadik lett a címvédő Raiffeisen Audi Fifty-Fifty, Józsa Márton irányításával. A versenyzők kiemelték, hogy a szélcsendes időszak megnehezítette a helyzetüket, ez jóval nagyobb fizikai megpróbáltatás volt így számukra. Éjfélig a legjobb tíz ért át a célvonalon, sorrendben a KÜRT-Team Kaáli, a Team Suzuki, az AUDAX Django, a Forestay Sailing Team, a Ribstory, a svájci Swiss Medical Network, és tizedikként a borsodi Deboti Racing.
Az egytestű hajók versenye hajnali három előtt dőlt el, akkor abszolút tizenegyedikként futott be az Oroszlán Péter kormányozta Principessa. Ők annak ellenére is diadalmaskodni tudtak, hogy a korai rajt miatt 45 perces büntetést könyveltek el nekik.
A szélcsendes befutó Tihanynál rendkívüli izgalmakat hozott a versenyben, mivel több hajó is a célhoz közel állt, szinte teljesen megállva, több alkalommal is cserélve a sorrendet például a Szamuráj Jack és a Rene Raffica között. Az izgalmas percek mellett a szélcsend több versenyző feladásához is vezetett, a reggeli órákig összesen 80 hajó volt kénytelen feladni a küzdelmet. Az előrejelzések szerint a több száz versenyben lévő számára jó hírek jöhetnek, gyenge, 5-10 km/h-s szélre van kilátás, rendkívül erős UV-sugárzás és 35-36 fokos hőség mellett.
Címlapkép forrása: Szántó Áron, Kékszalag Facebook oldal
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