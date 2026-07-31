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Messze még a vége: pokolian meleg hét vár ránk
Gazdaság

Messze még a vége: pokolian meleg hét vár ránk

Portfolio
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A HungaroMet videót tett közzé a Magyarországra váró időszakról, a kép egyáltalán nem rózsás.

A következő egy hétben teljes Magyarország területén tombolni fog a hőség, ráadásul egyelőre nem is látszódik a változás. A meteorológiai oldal egy személetes videót is nyilvánosságra hozott a várható időjárásról, egészen augusztus 6. csütörtökig.

Az előrejelzés szerint a forróság a következő egy hétben folyamatosan a Kárpát-medencében marad. A legmelegebb az ország középső részén, a Budapest-Paks-Szeged-Békéscsaba négyszögben várható, itt az sem kizárható, hogy 40 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála. Az ország szinte egész területén 35 Celsius-fok lesz a napközben, esőre pedig szinte semmi esély nem mutatkozik. Különösen aggodalmakra ad okot, hogy a legmelegebb nap éppen augusztus 6-án várható a várakozások szerint, nincs esély átmeneti fellélegzésre sem. Mindezt tetézi, hogy egyelőre nem látható, mikor van esély lehűlésre vagy komolyabb mennyiségű csapadékra.

A HungaroMet megjegyezte, hogy egyre több helyen kell felkészülni arra, hogy az éjszakai hőmérséklet sem süllyed 20 fok alá.

Kisebb csapadékgócok, hőzivatarok kipattanása nem kizárt. Kiemelték, hogy a modellek alapján valamikor augusztus 9-e körül érkezhet a felfrissülés, ám hangsúlyozzák, hogy a hőhullám vége egyre későbbre tolódik.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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