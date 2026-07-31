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Mostantól a segélyhívástól ketyeg az óra: Hegedűs Zsolt átírja a mentők kiérkezési idejének mérését
Gazdaság

Mostantól a segélyhívástól ketyeg az óra: Hegedűs Zsolt átírja a mentők kiérkezési idejének mérését

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Megváltoztatják a mentők kiérkezési idejének számítását: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a mérés kezdőpontja ezentúl a segélyhívás beérkezése lesz, és az óra a mentőegység helyszínre érkezésekor áll meg. Az Országos Mentőszolgálat honlapján közzétett statisztikák leírásában már ez a módszertan szerepel, az adatokat pedig országos és területi bontásban, rendszeresen frissítve teszik elérhetővé.

A változás azért lényeges, mert a korábbi gyakorlatról szóló beszámolók szerint a kiérkezési időt csak attól a pillanattól számították, amikor a bejelentéshez már sikerült mentőegységet rendelni. Így a statisztikából kimaradhatott az az idő, amely a hívás fogadása, a beteg állapotának felmérése és egy szabad mentő megtalálása között telt el.

Az új módszer tehát nem csupán a mentőautó menetidejét, hanem a beteg tényleges várakozásának jóval nagyobb részét teszi láthatóvá.

Emiatt a kimutatott idők akár hosszabbak is lehetnek, ez azonban valósághűbb képet adhat a rendszer működéséről.

A bejelentés közvetlen előzménye, hogy az OMSZ új vezetése a napokban olyan adatokat adott ki, amelyeket korábban nem hoztak nyilvánosságra – írta meg a Telex. Ezek között szerepelt a 90. percentilis is, vagyis az az idő, amelyen belül az esetek 90 százalékához megérkeznek a mentők. Az előző vezetés korábban azt állította, hogy ilyen adatok nem állnak rendelkezésére, az újonnan kiadott táblázatok azonban nemcsak a létezésüket igazolták, hanem Ferenci Tamás biostatisztikus korábbi becsléseit is nagy pontossággal visszaigazolták.

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A friss adatsor a korábbi kormányzati állításokkal sem egyeztethető össze. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár korábban arról beszélt, hogy Budapesten a legsürgősebb esetek több mint 95 százalékához 15 percen belül kiérnek. A most nyilvánosságra került számok szerint azonban a legmagasabb prioritású eseteknél a 90. percentilis egyetlen vizsgált időszakban sem került 15 perc alá: a legalacsonyabb érték 18,39 perc, az időszak átlaga pedig 18,92 perc volt. Ez azt jelenti, hogy még a legsúlyosabb esetek tizedében is ennél hosszabb ideig kellett várni a segítségre.

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