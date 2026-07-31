Nagy bejelentésre készül Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök délután 3 órakor sajtótájékoztatót tart a Paksi Atomerőmű leállításáról. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel, azonban a Duna alacsony vízállása miatt további korlátozásokra kényszerülnek. A bejelentés szerint hétfőre teljesen lekapcsolják az atomerőművet.

Az elmúlt napokban ismét hőhullám halad végén az országon, miközben hónapok óta nagyon kevés a csapadék az országban. A Duna vízszintje folyamatosan csökken és ez egyre több területen problémát jelent. Akadozik a folyami áruszállítás és mostanra már kiderült, hogy a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani hétfőig.

A sajtótájékoztató témája ezek köré épül majd 15 órakor.

Az eseményt ebben a cikkben élőben közvetítjük.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel