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Nagy bejelentésre készül Magyar Péter
Gazdaság

Nagy bejelentésre készül Magyar Péter

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Magyar Péter miniszterelnök délután 3 órakor sajtótájékoztatót tart a Paksi Atomerőmű leállításáról. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel, azonban a Duna alacsony vízállása miatt további korlátozásokra kényszerülnek. A bejelentés szerint hétfőre teljesen lekapcsolják az atomerőművet.

Az elmúlt napokban ismét hőhullám halad végén az országon, miközben hónapok óta nagyon kevés a csapadék az országban. A Duna vízszintje folyamatosan csökken és ez egyre több területen problémát jelent. Akadozik a folyami áruszállítás és mostanra már kiderült, hogy a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani hétfőig.

A sajtótájékoztató témája ezek köré épül majd 15 órakor.

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Az eseményt ebben a cikkben élőben közvetítjük.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel

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