Rendkívüli figyelmeztetés érkezett: senki ne bolygassa a Duna alól előkerült leleteket, akár súlyos veszélyt is jelenthetnek

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az eddig oxigéntől elzárt leleletek gyorsan bomlásnak indulnak.

Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a Facebookon megjelent videójában hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a leleteket

ne mozgassuk, ne vigyük el.

Aki ilyen történelmi emlékeket talál, hívja a múzeumokat és a régészeket, hogy

ők tudjanak első kézből információt nyerni azokból a tárgyakból, azokból az eszközökből, amik most a víz alól egyszer csak a föld felszínére kerültek.

A Duna budapesti szakaszán a Budapesti Történeti Múzeum, valamint az Aquincumi Múzeum munkatársai folyamatosan ellenőrzik és monitorozzák az iszapból előbukkanó területeket, felkészülve a korábban nem dokumentált emlékek szakszerű mentésére.

A BTM Vármúzeum Facebook-oldalán részletesebben is elmondta, mit tehetünk, ha ilyen emlékeket találunk a Duna felszínre kerülő medrében.

NE mozdítsd el a helyéről! NE felejtsd el, egy rozsdás vasdarab akár veszélyes robbanószerkezet is lehet – NE gyúlj hozzá, NE piszkáld saját érdekedben!

– figyelmeztetnek.

Aki ilyen leletet talál, az lehetőleg GPS-koordinátákkal és fotókkal dokumentálja, majd haladéktalanul értesítse a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumát (btm@btm.hu; +36 1 487 8800), vagy az Aquincumi Múzeumot (+36 1 250 1650; +3;6 20 331 1299 aquincum@aquincum.hu) – írják.

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