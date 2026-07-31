Sorra hozzák a cégek és az önkormányzatok a takarékossági intézkedéseket

Egyre több cég és önkormányzat jelenti be, hogy megszorító intézkedéseket vezetnek be a következő napok, vagy akár hetek várható energiakrízise miatt.

Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban többször is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság mellett a vállalatok és az önkormányzatok is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsék az energiafogyasztásukat. A felhívásnak egyre többen tesznek eleget, mivel várhatóan hétfőtől kezdve le kell majd állítani a paksi atomerőművet, ez pedig jelentős mennyiségű energiahiányt jelenthet a hazai termelésben.

A 2. kerületi önkormányzat

több szervezeti egységben ügyeleti rendre áll át, sokan otthonról fogják végezni a munkát a következő időszakban.

A jelenléthez kötött feladatokat a kollégák kevesebb irodában látják el, hogy ezzel is spóroljanak a bekapcsolandó klímaberendezések mennyiségével. A Mechwart ligetben álló szökőkút szivattyúi takarékos üzemmódra állnak át, a díszkivilágítás megszűnik. A sporttelepeken is kisebb energiaigényű világításra állnak át.

A közmédiánál hasonlóan léptek, így fogyasztás-optimalizációs intézkedéseket léptettek életbe. Ennek része, hogy bizonyos hűtési és technológiai folyamatokat leállítottak és ezeket újraindítani csak egy esetleges áramszünet vagy kritikus üzemzavar esetén fogják. Kizárólag a vagyonvédelmi okokból szükséges világítást tartják fenn. A vízfogyasztás csökkentése jegyében leállítják az öntözést, csak a higiéniai szempontból halaszthatatlan belső takarítási folyamatok maradnak meg.

A Telekom úgy határozott, hogy augusztus 3. és 17. között országszerte

otthoni munkavégzést rendel el azok számára, akiknek a munkaköre ez lehetővé teszi.

A vállalat úgy véli, hogy ezzel jelentősen mérséklődik az irodakomplexumaik energiaigénye. További energiaspórolást várnak a digitális kijelzők lekapcsolásától, ez a székház mellett az üzletekre is érvényes lesz.

Korábban már a gödi Samsung SDI is korlátozásokat jelentett be, Magyar Péter miniszterelnök a sajtótájékoztatón is arról beszélt, hogy már eddig is több vállalat határozott az energiahatékonyabb működés mellett. Hétfőn várhatóan teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet, ami jelentős termelőkapacitás-kiesést fog jelenteni, ami különösen a délutáni csúcsidőszakban komoly terhelést jelent az országra nézve.

Címlapkép forrása: Oláh Tibor