Sosem látott aszály Magyarországon, súlyos energiakrízis alakult ki – Percről percre tudósításunk a hőségről

A vízügyi jelentések szerint tovább süllyedt a Duna vízszintje, szinte az egész országban sosem látott mélységet jeleznek a mutatók:

Budapest: 20 centiméter (korábbi legkisebb vízállás - LKV: 33 cm)

Esztergom: - 36 cm (korábbi LKV: - 20 cm)

Paks: - 123 cm (korábbi LKV: - 97 cm)

Baja: 6 cm (korábbi LKV: 26 cm)

A következő időszakban a helyzet változására nem is lehet számítani, a vízszint tovább süllyedhet.