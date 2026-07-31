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Sosem látott aszály Magyarországon, súlyos energiakrízis alakult ki – Percről percre tudósításunk a hőségről
Gazdaság

Sosem látott aszály Magyarországon, súlyos energiakrízis alakult ki – Percről percre tudósításunk a hőségről

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Az elmúlt évek csapadékszegény időjárásának köszönhetően Magyarországra rendkívül súlyos aszály köszönöntött rá a nyár második felére. A folyók vízhozama történelmi mélységbe süllyedt, ami egyszerre súlyosbítja a mezőgazdasági helyzetet és energiakrízishez vezetett, mivel az ország legfontosabb erőműve, Paks hamarosan teljesen leállhat. A következő napokban újabb hosszan tartó, rendkívül forró időszak köszönt be, ami tovább nehezíti a helyzetet. A tudósításunk percről percre követi a legfrissebb eseményeket az időjárásról és az emiatt kialakult krízisről.
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Július 31-én is rekordalacsony szinteken a Duna

A vízügyi jelentések szerint tovább süllyedt a Duna vízszintje, szinte az egész országban sosem látott mélységet jeleznek a mutatók:

  • Budapest: 20 centiméter (korábbi legkisebb vízállás - LKV: 33 cm)
  • Esztergom: - 36 cm (korábbi LKV: - 20 cm)
  • Paks: - 123 cm (korábbi LKV: - 97 cm)
  • Baja: 6 cm (korábbi LKV: 26 cm)

A következő időszakban a helyzet változására nem is lehet számítani, a vízszint tovább süllyedhet.

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Sosem látott aszály Magyarországon, súlyos energiakrízis alakult ki – Percről percre tudósításunk a hőségről

Cikkünk folyamatosan követi a legfrissebb eseményeket, köztük a hőségre vonatkozó bejelentéseket, az energiakrízissel kapcsolatos kormányzati döntéseket, vagy éppen az időjárási előrejelzéseket.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

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